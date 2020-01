Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (20.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Nach den Zahlen zum dritten Quartal und einem verhaltenen Ausblick sei die Rheinmetall-Aktie im November deutlich unter Druck geraten. Zwischenzeitlich sei der MDAX-Titel deutlich unter die 100-Euro-Marke gefallen. Doch seit Wochen zeige der Trend bereits nach oben, die Aktie notiere wieder dreistellig. Eine bullishe Analystenmeinung katapultiere Rheinmetall auch am Montag an die MDAX-Spitze.Nach einer Investorenkonferenz in New York habe die Commerzbank ihr Kursziel von 120 auf 130 Euro angehoben und Rheinmetall von "halten" auf "kaufen" hochgestuft. Rheinmetall wolle demnach eine aktive Rolle bei der Konsolidierung der Rüstungsbranche spielen. Zudem sei eine Verschlankung der Autosparte etwa durch den Verkauf eines Teilbereichs nicht ausgeschlossen worden.Trotz der etwas skeptischen Aussagen im November würden die Aussichten bei Rheinmetall stimmen. Die Rüstungssparte boome weiter und dürfte sich auch künftig über volle Auftragsbücher und steigende Margen freuen. Auch wenn die Probleme bei Automotive noch belasten würden, sollte die Aktie wieder in Richtung der Hochs bei rund 120 Euro klettern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: