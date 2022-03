Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

188,85 EUR +1,26% (30.03.2022, 12:02)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

188,70 EUR +1,45% (30.03.2022, 11:48)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (30.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel könne am heutigen Mittwoch nach den Gewinnmitnahmen zuletzt schon wieder zulegen. Die Rheinmetall-Aktie gewinne am späten Vormittag 1,4 Prozent auf 188,55 Euro. Dabei profitiere Rheinmetall von einem neuen Großauftrag aus Ungarn. Den Angaben zufolge habe dieser einen Wert von mehreren hundert Millionen Euro netto.Die Versorgung mit moderner Munition gelte als eines der Standbeine für die Landes- und Bündnisverteidigung. Das ungarische Verteidigungsministerium habe Rheinmetall nun mit der Lieferung eines umfangreichen Munitionspakets beauftragt. Der Auftrag sehe die Lieferung von Munition für Schützenpanzer, Kampfpanzer, Artillerie und Täuschkörper-systemen vor. Die Auslieferungen sollten 2023 beginnen, der Auftrag solle bis 2031 erfüllt sein. Der überwiegende Teil der Munition werde in Ungarn gefertigt werden."Wir fühlen uns äußerst geehrt, dass Ungarn uns bei der Modernisierung seiner Streitkräfte erneut vertraut", so Rheinmetall-Vorstandsvorsitzender Armin Papperger. "Auf die intensive Zusammenarbeit mit unserem Kunden in einem weiteren Schlüsselgebiet militärischer Fähigkeiten freuen wir uns sehr."Rheinmetall werde mit diesem Auftrag zu einer wesentlichen Stütze für die Munitionsversorgung der ungarischen Streitkräfte. Das Unternehmen liefere somit die Munition für die drei Hauptkampfsysteme des ungarischen Heeres, den Kampfpanzer Leopard 2A7+, die Panzerhaubitze 2000 und den Schützenpanzer Lynx. Ungarn habe eine umfangreiche Modernisierung seiner Armee auf den Weg gebracht, z.B. durch die 2020 erfolgte Beschaffung von 218 Lynx Schützenpanzern aus dem Hause Rheinmetall. Sie würden bei den Streitkräften Fahrzeuge älterer sowjetischer Bauart ablösen, heiße es in einer Mitteilung von Rheinmetall.Investierte Anleger bleiben bei der Rheinmetall-Aktie weiter dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link