Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (20.04.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall: Chance auf eine Rally - ChartanalyseDie Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) sprang am 28. Februar 2022 mit einem riesigen Aufwärtsgap zwischen 107,35 EUR und 129,20 EUR über das alte Allzeithoch aus dem April 2018 bei 119,35 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Bis 25. März 2022 sei die Aktie auf ein Hoch bei 208,60 EUR nach oben geschossen. Anschließend habe sie ein kleines aufsteigendes Dreieck ausgebildet. Am 13. April sei es erstmals zu einem Tagesschlusskurs oberhalb des Dreiecks gekommen. Gestern habe der Wert eine weiße Kerze ausgebildet, welche komplett oberhalb des Dreiecks liege.Mit dem Ausbruch über 208,60 EUR ergebe sich für die Rheinmetall-Aktie ein Fortsetzungssignal in der Aufwärtsbewegung. Aus dem Dreieck ergebe sich ein rechnerisches Ziel bei 245,84 EUR. Langfristig bestehe sogar die Chance auf eine Rally gen 300 EUR. Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 208,60 EUR wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Sollte die Aktie sogar unter die untere Begrenzung des Dreiecks bei aktuell 197,89 EUR abfallen, könnte es zu einer größeren Konsolidierung in Richtung 162,95 EUR kommen. (Analyse vom 20.04.2022)