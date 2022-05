Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

217,50 EUR +2,69% (03.05.2022, 11:37)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

218,00 EUR +3,02% (03.05.2022, 11:20)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (03.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Auch eine Analysten-Abstufung könne die Aktie von Rheinmetall nicht ausbremsen. Die Investmentbank Oddo BHF habe das Papier am Montag von "outperform" auf "neutral" abgestuft. Die Aktie von Rheinmetall sei am Montag danach zunächst deutlich ins Minus gerutscht. Anleger würden den Rücksetzer aber erneut zum Kauf nutzen.Am heutigen Dienstagvormittag notiere die Rheinmetall-Aktie 2,3 Prozent im Plus bei 216,40 Euro. Trotz der Abstufung sehe Oddo aber noch Restpotenzial. Das Kursziel sei von 109 auf 237 Euro angehoben worden. Rheinmetall sei der große Gewinner künftiger Investitionen in die Verteidigung, so Analyst Yan Derocles in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Kursanstieg um mehr als 150 Prozent seit Jahresbeginn spiegele dieses zusätzliche Wachstum nun aber wider.Zum Jahreswechsel gebe es bei Rheinmetall einen Wechsel im Vorstand. Dagmar Steinert sei mit Wirkung ab 1. Januar 2023 zum Mitglied im Vorstand der Rheinmetall AG bestellt worden. Steinert, die zurzeit im Vorstand von FUCHS PETROLUB die kaufmännischen Bereiche sowie die Bereiche Recht, Compliance und Digitalisierung verantworte, trete bei Rheinmetall die Nachfolge von Finanzvorstand (CFO) Helmut P. Merch an, der zum Jahresende 2022 in den Ruhestand wechsele.Ulrich Grillo, Aufsichtsratsvorsitzender der Rheinmetall AG, und der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger würden betonen: "Mit Dagmar Steinert gewinnen wir eine exzellente Expertin auf allen Gebieten des Finanzwesens, die darüber hinaus auch über viel Erfahrung in der Kapitalmarktkommunikation verfügt. Sie wird die jahrelange erfolgreiche Arbeit von Helmut Merch im Unternehmensvorstand fortführen, nicht zuletzt deshalb, weil sie das Geschäft, die Prozesse und die Kultur von Rheinmetall aus ihrer früheren Tätigkeit für unser Unternehmen sehr gut kennt." Steinert sei in den Jahren 2003 bis 2013 als Leiterin des Bereichs Accounting bereits für Rheinmetall tätig gewesen.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Rheinmetall-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 03.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link