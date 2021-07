Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (01.07.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktie steckt fest - AktienanalyseDer Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist mit einem kräftigen Gewinnsprung ins neue Jahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um rund 3,5 Prozent auf gut 1,4 Mrd. Euro sei das operative Ergebnis im ersten Quartal im Jahresvergleich von 34 auf 87 Mio. Euro nach oben geschnellt. Die entsprechende Marge habe von 2,5 auf 6,2 Prozent zugelegt. Das Ergebnis nach Steuern habe auf 58 Mio. Euro sogar mehr als verdreifacht werden können, wie der Konzern mitgeteilt habe. Der Auftragsbestand habe bei rund 13,3 Mrd. Euro und damit 29 Prozent höher als im Vorjahr gelegen.Vor allem die anhaltende wirtschaftliche Erholung der Automobilindustrie spiele dem Konzern in die Karten. Zudem habe Rheinmetall von vorgezogenen Munitionslieferungen profitiert. Bei der Ergebnissteigerung habe der Konzern außerdem auf die Kostensenkungen verwiesen, die 2020 als Reaktion auf die pandemiebedingten Produktionsrückgänge in der Automobilindustrie eingeleitet worden seien. Diese sollten sich auch im weiteren Jahresverlauf bemerkbar machen. Rheinmetall sei daher zuversichtlich, seine Ziele für 2021 erreichen zu können. Diese sähen ein Umsatzwachstum zwischen 7 und 9 Prozent sowie eine Ergebnisrendite zwischen 9 und 10 Prozent vor.Die Rheinmetall-Aktie kommt seit Monaten dennoch kaum vom Fleck. Statt zur Aktie sollten Anleger derzeit besser zu Bonus-Investments greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/2021)