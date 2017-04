Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

78,90 EUR +0,28% (05.04.2017, 11:00)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: , WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (05.04.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) und erhöht das Kursziel von 73 auf 87 Euro.Das Papier des Düsseldorfer Konzerns habe sich gut entwickelt und habe seit dem 52-Wochen-Tief um mehr als 50% zulegen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Rheinmetall-Aktie notiere aktuell in der Nähe des 52-Wochen-Hochs.Nach Abwägung von Chance- und Risiko-Aspekten hat Frank Schwope, Analyst der NORD LB, trotz der zuletzt starken Performance der Rheinmetall-Aktie seine Kaufempfehlung für das Papier in einer aktuellen Aktienanalyse bekräftigt. Das Kursziel hebt von 73 auf 87 Euro an. (Analyse vom 05.04.2017)Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:78,84 EUR +0,27% (05.04.2017, 10:49)