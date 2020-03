Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

81,40 EUR -1,12% (02.03.2020, 12:24)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (02.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF).Die Eckdaten für das Geschäftsjahr 2019 hätten sich umsatzseitig im Rahmen der Analysten-Prognose (6,26 (Vj.: 6,15; Prognose: 6,25) Mrd. Euro) bewegt, hätten aber ergebnisseitig seine Erwartungen teilweise deutlich übertroffen (u.a. bereinigtes EBIT: 505 (Vj.: 491; Analysten-Prognose: 489) Mio. Euro, berichtetes EBIT: 512 (Vj.: 518; Analysten-Prognose: 496) Mio. Euro; EpS: 7,77 (Vj.: 7,10; Analysten-Prognose: 6,71) Euro). Die Ziele für das Geschäftsjahr 2019, die allerdings mehrmals im Jahresverlauf angepasst worden seien, seien erfüllt worden (Umsatz, bereinigt: +<1% (Ist: +0,5%) y/y; bereinigte EBIT-Marge: rund 8% (Ist: 8,1%)). Der operative freie Cashflow habe sich stark verbessert (+314 (Vj.: -35) Mio. Euro) gezeigt. Der Bereich Defence könne auf einen Rekordauftragsbestand (per 31.12.2019: 10,40 Mrd. Euro) verweisen.Einen Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr habe Rheinmetall noch nicht veröffentlicht. Ein konkreter Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 sei ebenfalls noch nicht bekannt geben worden. Der Bereich Automotive könnte in 2020 aufgrund der stark gestiegenen Konjunkturunsicherheiten (wegen Covid-19) zumindest teilweise hinter den Mittelfristzielen (Umsatz: unverändert bis leicht steigend pro Jahr, bereinigte EBIT-Marge: 5% bis 7%) zurückbleiben. Der Analyst habe seine Prognosen (v.a. wegen geringerer Anteile Dritter) angepasst (u.a. EPS 2020e: 7,09 (alt: 6,86) Euro; EPS 2021e: 7,65 (alt: 7,28) Euro).Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Rheinmetall-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 103,00 auf 92,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 02.03.2020)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:80,78 EUR -2,08% (02.03.2020, 12:39)