Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die großen Aktienmärkte sind jüngst volatil seitwärts gelaufen, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg.Die global hohen Inflationswerte würden die Zentralbanken weiterhin unter Druck setzen. Der Markt schaue daher gespannt auf die monatliche Sitzung der FED am 4. Mai und der BoE am 5. Mai. Bei der FED preise der Markt eine Zinserhöhung von 50 Basispunkten und bei der BoE von 25 Basispunkten. In Japan seien die Märkte vom 26. April bis 5. Mai (außer 2. Mai) aufgrund der Golden Week Feiertage geschlossen.Die Auftragseingänge langlebiger Güter (Mrz.) sowie das Verbrauchervertrauen (Apr.) der USA würden morgen veröffentlicht. Am Mittwoch würden die deutschen Einzelhandelsumsätze (Mrz.) und am Donnerstag das Verbrauchervertrauen (Apr.) aus der Eurozone, die vorläufigen Inflationszahlen (Apr.) aus Deutschland und das Q1-BIP-Wachstum der USA folgen. Die vorläufigen Q1-BIP-Zahlen der Eurozone sowie die Haushaltsdaten (Mrz.) und der Chicago-Einkaufsmanagerindex (Apr.) der USA würden am Freitag bekannt gegeben. Die deutschen Industriedaten (Mrz.) sowie der ISM-Index (Apr.) und die Arbeitsmarktdaten der USA würden nächste Woche folgen. (25.04.2022/ac/a/m)