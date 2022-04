Warum entsteht Spielsucht?

Was ist verantwortungsvolles Spielen?

Jedes sichere Online Casino in AT hält sich an die strengen Auflagen der Glücksspielbranche, einschließlich des verantwortungsvollen Spielens. Responsible Gambling ist ein wichtiger Bestandteil des Glücksspiels in der heutigen Welt, dessen Ziel die Sicherheit und die Interessen der Benutzer sind. Es gibt kein einziges gemeinsames Regelwerk für verantwortungsbewusstes Glücksspiel.



Jede Glücksspielplattform, egal ob es sich um ein lange in Betrieb befindliches Casino oder ein neues Portal handelt, bestimmt selbst die optimalen Regeln für ihre Nutzer. Doch trotz der grundsätzlichen Unterschiede muss jede Gaming-Plattform, die in diesem Bereich erfolgreich sein will, ein verantwortungsbewusstes Spiel anbieten, denn es ist eine der Voraussetzungen, um auf dem Glücksspielmarkt tätig zu sein und eine Lizenz zu erhalten.



Im Allgemeinen lassen sich folgende Aspekte des verantwortungsvollen Glücksspiels identifizieren:



Spieler über die Risiken und die Art des Glücksspiels informieren;



Spieler ermutigen, Wetten in angemessenen Grenzen zu platzieren;



Bereitstellung aller wichtigen Informationen, um Risiken einzuschätzen;



Minderjährigen nicht spielen dürfen.

Es ist sehr wichtig, dass der Spieler das Glücksspiel nur als Unterhaltung und ein interessanter Zeitvertreib wahrnimmt, nicht als eine Möglichkeit, Geld zu verdienen und bereit zu sein, zu verlieren. Die Spieler müssen auch die Zeit kontrollieren, die sie für Glücksspiele aufwenden möchten.



Tipps für ein verantwortungsvolles Spiel

Spieler, die sich vor den möglichen negativen Auswirkungen des Glücksspiels schützen möchten, können einige Tipps gebrauchen:



Es sollte bedacht werden, dass Glücksspiel keine Möglichkeit ist, Geld zu verdienen.



Die Spieler müssen nur die Beträge für Glücksspiele ausgeben, die sie sich leisten können.



Man muss vor Spielbeginn ein Geldlimit festlegen. Man muss sich an dieses Limit halten und keinen Cent mehr ausgeben.



Man muss nur den vertrauenswürdigen Casino-Betreiber wählen, da er immer Maßnahmen anbietet, um ein verantwortungsvolles Spiel zu gewährleisten.



Bevor der Spieler das Spiel startet, muss er genau bestimmen, wie viel Zeit er für das Spiel aufwenden kann.



Wenn der Spieler sein Geldlimit erreicht hat, aber nicht gewonnen hat, sollte er nicht zurückgewinnen, da dies zu noch größeren Verlusten führen kann.



Wenn der Spieler deprimiert oder verärgert ist, sollte er das Spiel nicht beginnen, da die getroffenen Entscheidungen möglicherweise nicht zu Gunsten des Spielers sind.



Da es viele sichere Zahlungsmethoden gibt, können die Spieler diejenigen auswählen, die akzeptable Einzahlungslimits haben, um ihre Ausgaben zu begrenzen.



Glücksspiel sollte nicht als die einzige Möglichkeit betrachtet werden, Spaß zu haben. Es gibt eine große Auswahl an Unterhaltung, auf die jeder Spieler achten kann, um vom Glücksspiel abzulenken.



Das Glücksspiel sollte nicht auf ununterbrochenem Spiel basieren. Man sollte Pausen einlegen, nach draußen gehen, frische Luft atmen.



Man sollte nicht beim Spielen Drogen oder Alkohol konsumieren, da sie den Verstand überschatten und ohne gesunden Menschenverstand kein Erfolg möglich ist.

Natürlich ist das Spielen von Games von Top Anbietern ein großes Vergnügen und es ist schwer aufzuhören, aber man muss sich trotzdem daran erinnern, dass alles in Maßen sein sollte. Es ist sehr wichtig, zuverlässige Gaming-Plattformen zu wählen, die verantwortungsvolles Spielen anbieten und Methoden anwenden, um Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle für Spieler zu organisieren. (27.04.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Glücksspiel ist nicht nur ein interessanter Zeitvertreib oder eine Möglichkeit, Stress abzubauen und zahlreiche Bonusse zu erhalten, sondern auch das Risiko einer psychischen Abhängigkeit. Verantwortliches Spielen ist ein Grundprinzip der Organisation und Durchführung von Glücksspielen, dessen Kern darin besteht, dass die Veranstalter alle Anstrengungen unternehmen und alle Maßnahmen ergreifen, um die negativen Folgen des Glücksspiels zu minimieren und zu verhindern.Die Vielfalt der Casino Spiele , die virtuelle Plattformen bieten, sowie ihr helles Design, das ein Gefühl des Feierns erzeugt, führt sehr oft dazu, dass sich die Spieler nicht vom Spielgeschehen lösen können. Übermäßiges Spielen kann zur Entwicklung einer Sucht führen.Risikogruppen für Spielsucht sind laut einer vom Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Suchtvorbeugung initiierten Studie Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren mit abgeschlossener Schulpflicht, Arbeitslose, Arme und Glücksspieler, die oft spielen und viel Geld ausgeben. Es wurde auch festgestellt, dass 0,7 Prozent der Befragten, also ungefähr 64.000 Personen, ein abnormales Spielverhalten zeigen. Thomas Zentall, Professor für Psychologie an der University of Kentucky, führte ebenfalls eine Studie zum Spielverhalten durch und stellte fest, dass Menschen, die nicht reich und mit ihrem Leben unzufrieden sind, am ehesten an Spielsucht leiden.