Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

14,99 EUR +0,98% (26.11.2018, 12:17)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (26.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des spanischen Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF).Der bereinigte Nettogewinn des Q3/2018 sei deutlich hinter der Analystenerwartung zurückgeblieben, habe sich aber im Rahmen des Marktkonsenses bewegt. Der freie Cashflow sei positiv gewesen, so dass sich das Gearing (per 30.09.2018: 19%) im Quartalsverlauf weiter verbessert habe. Das Anfang Juni vorgestellte Strategie-Update (2018-2020), das ein Upgrade gegenüber dem vorherigen Strategieplan (2016-2020) darstelle, sei überzeugend ausgefallen. Der Ölpreis sei in den letzten Wochen deutlich unter Druck geraten (u.a. gesteigerte Produktion (OPEC, USA), acht US-Sanktionsausnahmen von den Iran-Ölimporten, gedämpfte globale Wachstumsperspektiven). Diermeier erwarte, dass die OPEC (Meeting am 06.12.) gegensteuern werde. Repsol sei im aktuellen Preisumfeld deutlich cash-flow-positiv (freier Cashflow; Break-even-Ölpreis: rund 40 USD je Barrel). Sein Prognosen habe der Analyst mehrheitlich reduziert. Das Aktienrückkaufprogramm sei abgeschlossen, weshalb eine Kursstütze "weggefallen" sei.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Repsol-Aktie. Das Kursziel werde von 17,60 Euro auf 16,30 Euro (Gordon Growth-Modell, höheres Beta, gesenktes mittelfristiges Dividendenwachstum) reduziert. (Analyse vom 26.11.2018)Börsenplätze Repsol-Aktie:Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:15,02 EUR -2,15% (26.11.2018, 11:50)