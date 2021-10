Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (07.10.2021/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) von 9,60 auf 11,30 Euro.Das Management des spanischen Konzerns habe auf einem Investorentag das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 wiederholt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Allerdings soll dieses Ziel nun etwas linearer (u.a. Reduzierung der CO2-Emissionen in 2040e um 55% erreicht werden. Hierzu werde Repsol die Investitionen für den Zeitraum 2021 bis 2025 gegenüber den bisherigen Planungen um 1 Mrd. Euro auf 19,3 Mrd. Euro erhöhen. Entsprechend sollten die Stromerzeugungskapazitäten bei Erneuerbaren Energien stärker ausgebaut. Der Konzern weise ohnehin bei der Mehrheit der ESG-Ratingagenturen im Sektorvergleich überdurchschnittlichen Umwelt-Scores auf. Durch das gegenwärtige Öl- und Gaspreisumfeld werde die Finanzierung der notwendigen Veränderung des Geschäftsmodells (vom Öl- und Gaskonzern zum diversifizierten Energiekonzern) erleichtert. Diermeier habe seine Prognosen erhöht. Die Gewinndynamik werde jedoch ab Q1 2022 nachlassen.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Repsol-Aktie bekräftigt und das das Kursziel von 9,60 auf 11,30 Euro angehoben. (Analyse vom 07.10.2021)Börsenplätze Repsol-Aktie: