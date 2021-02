Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (24.02.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des spanischen Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) von 8,40 Euro auf 10,30 Euro.Das bereinigte Nettoergebnis des Q4/2020 sei positiv gewesen und sei signifikant besser als von Diermeier und dem Markt erwartet ausgefallen. Repsol habe erneut eine milliardenschwere Wertberichtigung vorgenommen. Der Ölkonzern habe daher das fünfte Quartal in Folge einen berichteten Nettoverlust ausweisen müssen. Die Reservedaten (für 2020) seien nach Ansicht des Analysten schwach ausgefallen. Der Ölpreis (Brent) liege aktuell (65 USD) deutlich höher als von Repsol im Strategie-Update 2021-2025 (im November 2020 präsentiert) unterstellt (50 USD). Repsol habe ein Aktienrückkaufprogramm (anschließende Löschung der zurückgekauften Aktien) angekündigt, um die Januar-Kapitalerhöhung auszugleichen. Das Branchenumfeld werde sich in 2021 und 2022 nach Erachten des Analysten deutlich besser als in 2020 darstellen. Hingegen hätten die strukturellen Herausforderungen (vom Öl-/Gaskonzern zum Energiekonzern) Bestand.Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. EPS 2021e: 0,81 (alt: 0,79) Euro; DPS 2021e: 0,60 Euro; EPS 2022e: 1,02 (alt: 0,94) Euro; DPS 2022e: 0,65 (alt: 0,60) Euro).