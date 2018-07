Xetra-Aktienkurs Repsol-Aktie:

17,16 EUR +0,15% (06.07.2018, 10:33)



Tradegate-Aktienkurs Repsol-Aktie:

17,20 EUR -0,35% (06.07.2018, 09:52)



ISIN Repsol-Aktie:

ES0173516115



WKN Repsol-Aktie:

876845



Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Repsol-Aktie:

REPYF



Kurzprofil Repsol S.A.:



Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) ist ein global präsenter Öl-Konzern, der in der Förderung von Rohöl und Erdgas sowie in der Petrochemie tätig ist. Das operative Geschäft wird über zahlreiche Tochterunternehmen abgehandelt, welche sowohl die Förderung als auch Raffination und Energieerzeugung der Öl- und Gasprodukte ausführen. Die erzeugten Treibstoffe werden an Endverbraucher, Transportunternehmen und Großabnehmer der Luftfahrtindustrie verkauft. Zudem engagiert sich das Unternehmen verstärkt in alternativen Energiemärkten und der Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Die regionalen Schwerpunkte des Konzerns liegen in Argentinien und Spanien. (06.07.2018/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Repsol-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des spanischen Ölkonzerns Repsol S.A. (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF) von 17,90 auf 18,10 Euro.Die sog. "OPEC+" habe Ende Juni entschieden, dass die Vereinbarungen von Ende 2016 eingehalten werden sollten, was bedeute, dass das Bündnis (24 Länder) seine Produktion im zweiten Halbjahr 2018 um insgesamt ca. 1 Mio. Barrel Öläquivalent pro Tag erhöhen wrede, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Insgesamt werte er die Entscheidung positiv für Repsol, zumal die "OPEC+"-Länder an einer längerfristigen Kooperation interessiert seien. Im aktuellen und zu erwartenden Ölpreisumfeld könne der Konzern starke freie Cashflows erwirtschaften. Diermeier habe seine EPS-Prognosen mehrheitlich erhöht. Sowohl die Bewertungskennzahlen als auch die hohe Dividendenrendite würden noch weiteres Aufwärtspotenzial für die Repsol-Aktie zulassen.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Repsol-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 17,90 auf 18,10 Euro angehoben. (Analyse vom 06.07.2018)014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Repsol-Aktie: