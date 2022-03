NYSE-Euronext Aktienkurs ReneSola-Aktie

ReneSola Ltd. (ISIN: US75971T1034, WKN: A0NBAR, Ticker-Symbol: VQKA, NYSE-Euronext-Symbol: SOL) zählt zu den weltweit führenden Photovoltaik-Produzenten mit einem eigenen Forschungs- & Entwicklungsteam und einer fortgeschrittenen Produktionsausrüstung. ReneSola produziere Silizium- und Polysilizium-Wafer sowie Solarmodule. Der Unternehmenssitz befindet sich in China. (22.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ReneSola-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von ReneSola Ltd. (ISIN: US75971T1034, WKN: A0NBAR, Ticker-Symbol: VQKA, NYSE-Euronext-Symbol: SOL) unter die Lupe.ReneSola sei eine ganz spannende Aktie. Anfang 2021 sei in der Spitze auf über 30 USD gestiegen. Das chinesische Solarunternehmen sei damals clever gewesen und habe das damalige Kursniveau für zwei Kapitalerhöhungen genutzt. Und so sitze jetzt ReneSola auf rund 300 Mio. USD Cash - das seien etwa 4 USD pro Aktie. Mehr als die Hälfte des aktuellen Aktienwertes seien also mit Cash abgesichert. ReneSola habe sich vom Solarmodulhersteller zu einem Solaranlagen-Projektierer gewandelt und brauche daher viel Geld, sei aber nicht auf Fremdfinanzierung angewiesen und könne sehr dynamisch wachsen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.03.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze ReneSola-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ReneSola-Aktie:6,35 Euro +1,60% (22.03.2022, 16:39)