Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (27.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) unter die Lupe.Fiat Chrysler wolle mit Renault fusionieren. Die Aktienkurse der Unternehmen würden nach dieser Nachricht am Montagmorgen jeweils mehr als zehn Prozent steigen. Der Grund für die Begeisterung der Anleger: Gelinge das Vorhaben, würde ein gigantischer Autokonzern entstehen, der sogar den Marktführern gefährlich werden könnte.Der neue Konzern wäre der drittgrößte hinter Volkswagen und Toyota. Fiat zufolge würde man 8,7 Millionen Fahrzeuge pro Jahr produzieren. Volkswagen verkaufe 10,83 Millionen.Durch die Fusion sollten jährlich fünf Milliarden Euro gespart werden. Fiat-Aktionäre würden 2,5 Milliarden Euro Sonderdividende erhalten. Alle Produktionsstätten sollten erhalten bleiben.Fiat und Renault würden jeweils 50 Prozent an der Neugründung halten. Die neue Holding solle in den Niederlanden beheimatet sein. Als Börsenstandorte seien New York, Mailand und Paris geplant."Der Aktionär" meine: Konkurrenz aus China, beschleunigter technologischer Wandel - der Druck auf die Autobranche wachse. Durch die geplante Fusion bekäme Fiat Chrysler einen modern aufgestellten Partner in Europa. Millionen-Zahlungen an Tesla könnte man sich künftig wohl sparen. Und Renault mit seinen Elektroautos könnte sich dank Chrysler den US-Markt erschließen.In der Spitze habe sich der Aktienkurs von Renault innerhalb eines Jahres halbiert. Ungewiss sei daher, wie nachhaltig der heutige Anstieg sei.Einigen sich die Unternehmen aber tatsächlich auf eine Fusion, dürfte das beiden Unternehmen - und somit auch den Kursen - nützen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2019)