Kurzprofil Renault S.A.:



Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF).Nach zwei Jahren mit roten Zahlen starte Renault auch in das Jahr 2021 sehr schwach. Während die deutschen Autobauer bei den Verkaufszahlen im 1. Quartal deutlich hätten zulegen können (Volkswagen +21,2%, Mercedes-Benz Cars +22,3% und BMW +33,5%), habe Renault lediglich ein geringfügiges Plus von 1,1% erzielt. Im weltgrößten Markt China sei der Konzern kaum vertreten. Die Allianz mit Nissan gestalte sich seit Jahren schwierig, von der Beteiligung an Daimler habe man sich getrennt, und die südeuropäischen Konkurrenten Peugeot/Citroën und FIAT Chrysler hätten fusioniert. Renault stecke in einer der schwersten Krisen der letzten Jahrzehnte, und ein helfender Partner sei nicht in Sicht. Renault laufe Gefahr, infolge der Disruption der Autoindustrie abgehängt zu werden. Seien die Q1-Zahlen in der Vergangenheit schon recht dünn ausgefallen, habe Renault diesmal noch nicht einmal einen Ausblick veröffentlicht.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bleibt der Renault-Aktie gegenüber skeptisch und bestätigt das Rating "verkaufen" für das Wertpapier. Das Kursziel werde von EUR 32,00 auf EUR 29,00 gesenkt. (Analyse vom 23.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Renault-Aktie: