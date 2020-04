Börsenplätze Renault-Aktie:



Der Automobilproduzent Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) entwickelt und vermarktet PKW und Leichtlastkraftwagen. Renault umfasst die drei Marken Renault, Dacia und Samsung. Zudem ist Renault an Nissan und dem russischen Autoproduzenten AvtoVAZ beteiligt. Zu den bekannten Produktlinien von Renault zählen der Clio, Languna, Twingo sowie der Kangoo. (23.04.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF).Renault habe beim Fahrzeug-Absatz in Q1/2020 (inklusive Jinbei und Huasong) einen Rückgang um 25,9% auf 0,673 Mio. Einheiten hinnehmen müssen, während der Weltmarkt um 24,6% rückläufig gewesen sei. Die Verkaufszahlen im für Renault wichtigsten Markt Europa seien um 36,0% auf 0,322 Mio. Autos eingebrochen. Derweil die Absatzzahlen der Marke Renault um 25,8% auf 0,428 Mio. Einheiten gefallen seien, hätten mit 0,110 Mio. Fahrzeugen 40,1% weniger Dacias einen Käufer gefunden. Die Verkäufe der Marke Lada seien um 3,2% auf 0,091 Mio. Autos zurückgegangen.Der Konzern-Umsatz sei um 19,2% auf EUR 10,125 Mrd. gesunken. Während die Automotive-Sparte excl. AVTOVAZ ein Umsatzminus von 21,3% auf EUR 8,591 Mrd. verbucht habe, habe die Sparte Sales Financing einen Rückgang von 2,0% auf EUR 0,827 Mrd. verzeichnet. AVTOVAZ habe bei den Umsatzerlösen 8,6% eingebüßt, so dass ein Wert von EUR 0,701 Mrd. erzielt worden sei. Ergebnisgrößen lege Renault nur halbjährlich vor. Den ursprünglichen Dividendenvorschlag für das Jahr 2019 in Höhe von EUR 1,10 je Aktie habe die Unternehmensleitung zurückgezogen.Einen Ausblick für 2020 vermöge die Unternehmensführung gegenwärtig infolge der Unklarheiten aufgrund der Corona-Pandemie nicht zu erstellen.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, stuft die Renault-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von EUR 15,00 auf EUR 16,00 erhöht. (Analyse vom 23.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Renault S.A.": Keine vorhanden.