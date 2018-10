Xetra-Aktienkurs Renault-Aktie:

Hannover (www.aktiencheck.de) - Renault-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autobauers Renault S.A. (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF), senkt aber das Kursziel von 90 auf 75 Euro.Während die anderen europäischen Autokonzerne reihenweise Gewinnwarnungen veröffentlicht hätten, behalte Renault seinen Ausblick bei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Kursverluste der Renault-Aktie in den letzten Monaten sehe er als übertrieben an. Schwope halte das Papier aktuell für einen der interessantesten Automobil-Titel. Mit seinen Allianzpartnern Nissan und Mitsubishi sei Renault sowohl führend bei den Verkaufszahlen von Pkw mit Verbrennungsmotoren als auch beim Absatz von Elektroautos. Der französische Autobauer könnte in den nächsten Jahren überproportional stark von Synergieeffekten im Rahmen der Allianz und von seiner Stellung bzw. der Entwicklung in Russland, Brasilien und Indien profitieren würden. Zudem sollten sich die in der Vergangenheit unbefriedigenden Verkaufszahlen in China in den kommenden Jahren massiv ausbauen lassen.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Renault-Aktie bestätigt und das Kursziel von 90 auf 75 Euro reduziert. (Analyse vom 23.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Renault-Aktie: