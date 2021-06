Börsenplätze Reliance Industries GDR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Reliance Industries GDR-Aktie:

48,00 EUR -1,64% (25.06.2021, 22:26)



ISIN Reliance Industries GDR-Aktie:

US7594701077



WKN Reliance Industries GDR-Aktie:

884241



Ticker-Symbol Deutschland Reliance Industries GDR-Aktie:

RLI



Kurzprofil Reliance Industries Limited:



Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) gehört zu den größten privaten indischen Unternehmen im Bereich Öl und Gas. Die Gruppe ist in den Bereichen Erölgewinnung und -raffinerien, Kohlenwasserstoff-Exploration, Petrochemie, Handel, digitale Services sowie Media tätig. (27.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reliance Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die GDR-Aktie des Mischkonzerns Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) unter die Lupe.Indiens größtes Unternehmen habe sich verpflichtet, bis 2035 CO2-neutral zu werden. Nun habe der CEO und indische Tycoon Mukesh Ambani in seiner Rede auf der 44. Jahreshauptversammlung einen 10-Mrd.-USD-Plan vorgestellt. Damit solle ein Ökosystem für Erneuerbare Energien in Indien aufgebaut werden.Der Betreiber des weltgrößten Raffineriekomplexes im Westen Indiens wolle über einen Zeitraum von drei Jahren die gigantische Summe von 10 Mrd. USD in saubere Energien und Partnerschaften in der Wertschöpfungskette investieren. Der Plan sehe den Bau von vier Giga-Fabriken vor, um alle kritischen Komponenten des neuen Energie-Ökosystems herzustellen und zu integrieren. Dazu würden Solarzellen- und Module, Energiespeicherbatterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure gehören.Mit diesen neuen Initiativen setze Reliance Industries ziemlich viel auf die Karte der Solar- und Wasserstoffwirtschaft. Die Entscheidung könnte angesichts der gigantischen Investitionssumme den Aktienkurs kurzfristig belasten, bis Klarheit über die zukünftigen Erträge bestehe. Die Reliance Industries-Aktie bleibe eine attraktive Depotbeimischung, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link