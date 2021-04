Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Reliance Industries GDR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Reliance Industries GDR-Aktie:

45,70 EUR -1,51% (07.04.2021, 15:03)



ISIN Reliance Industries GDR-Aktie:

US7594701077



WKN Reliance Industries GDR-Aktie:

884241



Ticker-Symbol Deutschland Reliance Industries GDR-Aktie:

RLI



Kurzprofil Reliance Industries Limited:



Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) gehört zu den größten privaten indischen Unternehmen im Bereich Öl und Gas. Die Gruppe ist in den Bereichen Erölgewinnung und -raffinerien, Kohlenwasserstoff-Exploration, Petrochemie, Handel, digitale Services sowie Media tätig. (07.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Reliance Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die GDR-Aktie des indischen Mischkonzerns Reliance Industries Limited (ISIN: US7594701077, WKN: 884241, Ticker-Symbol: RLI) unter die Lupe.Unter der Führung des indischen Energieriesen Reliance Industries hätten sich am Dienstag viele globale Energie- und Industrieunternehmen zusammengeschlossen, um eine neue Koalition für die Energiewende zu gründen. Die so genannte India H2 Alliance (IH2A) solle bei der Kommerzialisierung der Wasserstofftechnologie helfen, um kohlenstofffreie Energie im Land herzustellen.Die Allianz diene dazu, eine Wasserstoffwirtschaft in Indien aufzubauen und solle dabei helfen, die Produktion und Speicherung von grünem Wasserstoff zu entwickeln. Zudem sollten Transportanwendungen mit wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen zum Einsatz kommen.Zu Beginn der Zusammenarbeit werde man sich auf Industriecluster fokussieren, insbesondere auf Stahl, Raffinerien, Düngemittel, Zement, Häfen und Logistik sowie auf Anwendungsfälle im Schwerlastverkehr. Jedoch seien keine weiteren Gründungsmitglieder der Koalition genannt worden.Seit der AKTIONÄR-Empfehlung in Ausgabe 21/2020 liege die Reliance Industrie-Aktie 25 Prozent im Plus. Die Perspektiven seien weiterhin gut. Das Konglomerat sei in vielen wachstumsstarken Feldern engagiert und zudem gebe es kaum nennenswerte Konkurrenz in Indien. Das Engagement im Wasserstoffbereich könnte für weitere Kursfantasie sorgen.Die Reliance Industrie-Aktie bleibt eine attraktive Depotbeimischung, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.04.2021)