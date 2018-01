Modernste Lagerlogistik und steigende Beschäftigungszahlen

Geschäftsklima mit Rekordwert

Der Logistikindikator, der von der Bundesvereinigung Logistik regelmäßig beauftragt wird, verdeutlicht, wie vielversprechend die aktuelle Geschäftssituation der Logistikwirtschaft in Deutschland ist. Wie das Industrie- und Handelsportal MMLogistik online erklärt, erreichte das Geschäftsklima im vierten Quartal 2017 einen Höchststand. Laut Prof. Timo Wollmershäuser vom Ifo Institut für Wirtschaftsforschung München liegt der positiven Entwicklung sowohl Optimismus als auch eine "günstigere Einschätzung der momentanen Geschäftssituation" zugrunde. "Der Geschäftsklimaindikator für Logistikwirtschaft erreichte zuletzt einen Wert von 112,6 Punkten und liegt damit um 1,6 Indexpunkte über dem Vorquartal", heiß es weiter. Für das kommende Quartal prognostizieren die Zahlen gleichzeitig Expansionskurs bei der Personalplanung.



Großes Plus bei den Investitionen

Dass das Jahr 2017 reichlich Wachstum brachte, lässt sich zudem am gestiegenen Transaktionsvolumen von 8,7 Milliarden Euro im Logistik- und Industrieimmobilienmarkt ablesen. Selbst Branchenexperten waren von diesem Ergebnis überrascht. Mit 84 Prozent Plus das stärkste Zuwachs gegenüber 2016 ergab sich in der Assetklasse Logistik-Industrie. Investments im Bereich Büro und Hotel konnten da nicht mithalten. Nie lag der Logistikanteil am Gesamttransaktionsvolumen Gewerbe höher. Größten Einfluss hatten dabei ausländische Investoren, die es mit großzügigen Transaktionen auf einen Anteil von 72 Prozent schafften.



Die Erwartungen für 2018 sind hoch, doch es bleibt abzuwarten, ob die Rekordwerte aus 2017 wiederholt werden können. Relativ sicher sind sich Branchenkenner, dass die Spitzenrenditen weiter nachgeben werden. In der Logistik sanken die Renditen mit 50 Basispunkten im vergangenen Jahr am stärksten auf 4,5 Prozent. Dies wird 2018 zu einer erhöhten Nachfrage nach besonders rentablen Produkten führen.



