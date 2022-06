Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

583,20 EUR -5,69% (02.06.2022, 20:48)



NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

627,13 USD -4,82% (02.06.2022, 20:42)



ISIN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

US75886F1075



WKN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

881535



Ticker-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

RGO



NASDAQ-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

REGN



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Medikamenten zur Behandlung von Augen- und Entzündungskrankheiten sowie Krebs spezialisiert. (02.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Donnerstag hätten die Bullen an der US-Börse das Zepter übernommen. Der breiter gefasste S&P 500 liege zur Mittagszeit in New York um rund 1,2 Prozent im Plus bei 4.147 Punkten - auf 140 Verlierer kämen 364 Gewinner. Drei Unternehmen würden sogar rund 6 Prozent verlieren, wobei die Ursachen nicht nur in schwachen Zahlen zu suchen seien.Bei HP Enterprises ( ISIN US42824C1099 WKN A140KD ) sei es ein schwacher Ausblick, der den Anlegern auf den Magen schlage. Wegen Lieferkettenproblemen und des Rückzugs aus Russland habe der Spezialist für Server-, Speicher- und Netzwerklösungen gestern Abend seine Jahresprognose für den bereinigten Gewinn reduziert. Er rechne nur noch mit 1,96 bis 2,10 Dollar pro Aktie, nachdem vorher das obere Ende bei 2,17 Dollar gelegen habe.Der Biotechkonzern Regeneron verliere heute 40 Dollar, nachdem er angekündigt habe, den Anteil seines Partners Sanofi am Krebsmedikament Libtayo zu übernehmen. Demnach zahle Regeneron vorab 900 Millionen Dollar und weitere 200 Millionen beim Erreichen bestimmter Meilensteine. Hormel Foods habe auch seine Jahresprognose für den Gewinn gesenkt. So rechne das Unternehmen jetzt mit 1,87 bis 1,97 Dollar pro Aktie. Ursprünglich habe das Unternehmen 1,87 bis 2,03 Dollar in Aussicht gestellt. Hormel habe Lieferkettenprobleme und die Lockdowns in China verantwortlich gemacht. Zusätzlich mache die Vogelgrippe HPAI zu schaffen.Aus technischer Sicht hätten sich alle drei Chartbilder deutlich eingetrübt. Die besten Chancen auf eine schnelle Erholung hat noch Regeneron, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link