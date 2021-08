Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Die Corona-Infektionszahlen würden weltweit wieder spürbar ansteigen, nicht nur in Deutschland. In den USA seien beispielsweise am 18. August knapp 163.000 Neuinfektionen gemeldet worden. Kein Wunder, dass der Antikörper-Cocktail von Regeneron, auch unter REGEN-COV bekannt, aktuell auf eine hohe Nachfrage treffe.Wie "FiercePharma" berichte, liefere Regeneron seinen Cocktail in großen Mengen aus. Letzte Woche seien dem Vernehmen nach 135.023 Dosen REGEN-COV in den Vereinigten Staaten abgesetzt worden, zitiere das Branchenportal einen Sprecher aus dem Wall Street Journal.Nachdem im Durchschnitt weniger als 25.000 Dosen pro Woche geliefert wurden seien, habe Regeneron gegenüber "Fierce Pharma" mitgeteilt, dass es in der letzten Juliwoche mehr als 50.000 Dosen und in der ersten Augustwoche mehr als 100.000 Dosen ausgeliefert habe, heiße es weiter.Auf die Frage, wann der Vorrat von Regeneron erschöpft sei, habe ein Unternehmenssprecher gegenüber "Fierce Pharma" geantwortet: "Im Moment ist der Vorrat noch ausreichend", zitiert die Seite. "Wir gehen aber davon aus, dass der Vorrat bis Ende des Jahres erschöpft sein könnte. Wir prüfen derzeit, ob wir mehr vom Produkt herstellen müssen und sind zuversichtlich, dass wir bei Bedarf mehr herstellen können."Die Anzeichen würden sich verdichten, dass Regeneron auch in der zweiten Jahreshälfte eine hohe REGEN-COV-Nachfrage bedienen werde. Die starke operative Performance treffe auf eine attraktive Bewertung, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2022 belaufe sich auf lediglich 15. Für ein profitabel agierendes Biotech-Unternehmen wie Regeneron sei das einfach zu günstig. Der Wert habe klar Luft nach oben.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie bei Schwäche zu kaufen. (Analyse vom 19.08.2021)