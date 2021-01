Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

442,30 EUR +0,55% (22.01.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

537,78 USD +0,43% (22.01.2021, 22:00)



ISIN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

US75886F1075



WKN Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

881535



Ticker-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie Deutschland:

RGO



NASDAQ-Symbol Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

REGN



Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (24.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechkonzerns Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Aussicht gestellte Covid-19-Behandlung mit Antikörpern solle erwachsenen Patienten mit milden oder moderaten Symptomen und einem Risiko für schwere Verläufe zugute kommen. Es handele sich dabei um zwei Therapieoptionen, eine von Eli Lilly und eine von Regeneron Pharmaceuticals.Eine Anwendung erfolge nach individueller Nutzen-Risiko-Abschätzung der behandelnden Ärzte, habe das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) auf Anfrage mitgeteilt. Spahn habe in der "Bild am Sonntag" mitgeteilt, 200.000 Dosen entsprechender Präparate für 400 Mio. Euro gekauft zu haben. In den USA gebe es für diese Arzneimittel eine Notfallzulassung der Arzneimittelbehörde FDA, in der EU seien die Mittel bisher nicht zugelassen.Den Angaben zufolge habe sich das Ministerium Kontingente von zwei der sogenannten monoklonalen antikörperhaltigen Arzneimittel gesichert. Es handele sich zum einen um den Antikörper Bamlanivimab, der vom US-Pharmaunternehmen Eli Lilly entwickelt werde, zum anderen um die die beiden gleichzeitig zu verabreichenden Antikörper Casirivimab/Imdevimab des US-Herstellers Regeneron Pharmaceuticals. Die Arzneimittel sollten in den kommenden Wochen nach und nach den spezialisierten Krankenhäusern kostenlos zur Verfügung gestellt werden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link