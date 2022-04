Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Regeneron Pharmaceuticals Inc.:



Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (19.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Das Übernahmekarussell im Biotech-Sektor nehme weiter an Fahrt auf. Nachdem bereits in der Vorwoche zwei Übernahmen in diesem Bereich für Schlagzeilen gesorgt hätten, habe Regeneron Pharmaceuticals am Dienstag nachgelegt. Der Biotech-Riese wolle sich einen kleinen Krebsspezialisten unter den Nagel reißen.Im Konkreten greife das US-Unternehmen nach Checkmate Pharmaceuticals für 250 Mio. USD oder umgerechnet 10,50 USD je Aktie. Ausgehend vom US-Schlusskurs vom Montag bei 2,41 USD entspreche dies einem satten Aufschlag von 336%.Regeneron Pharmaceuticals dürfte es hauptsächlich auf die Leitsubstanz von Checkmate Pharmaceuticals abgesehen haben. Dabei handele es sich um Vidutolimod. Im Vorfeld der angekündigten Übernahme hätten die beiden Gesellschaften bereits zusammengearbeitet.Die Prämie klinge im ersten Moment sehr hoch. Doch der Preis, den Regeneron Pharmaceuticals abrufe, sei fair. Das Unternehmen baue damit seine Entwicklungen in der Onkologie weiter aus. Derzeit glänze die Aktie mit einer hohen Relativen Stärke. Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2022)Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: