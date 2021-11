NASDAQ-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:

Regeneron Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) ist ein US-amerikanisches integriertes biopharmazeutisches Unternehmen, welches sich auf die Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizin zur Behandlung von ernsten gesundheitlichen Problemen spezialisiert hat. Regeneron Pharmaceuticals gehört zu den führenden Produzenten von monoklonalen Antikörpern. (04.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Regeneron Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals (ISIN: US75886F1075, WKN: 881535, Ticker-Symbol: RGO, NASDAQ-Symbol: REGN) unter die Lupe.Der US-Biotech-Riese habe bärenstarke Quartalszahlen berichtet. Das Zahlenwerk für das dritte Jahresviertel habe die Erwartungen der Analysten spielend leicht übertroffen. Charttechnisch sei die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie vor Kurzem mustergültig an der 200-Tage-Linie nach oben abgeprallt. Im vorbörslichen Handel lege sie um gut 2,5% zu, nur noch wenige Dollar würden den Biotech-Wert von einem neuen Rekordhoch trennen.Das Corona-Mittel REGEN-COV beschere Regeneron Pharmaceuticals weiterhin eine Sonderkonjunktur. Aber auch bei den anderen Top-Sellern Eylea und Dupixent verzeichne das Unternehmen klare Zuwächse. Hinzu komme eine faire Bewertung: Die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie werde nur mit einem KGV von 14 für 2022 gehandelt. Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben und auf neue Rekorde setzen. Hierfür müsse das Papier die Marke von 686,62 USD überwinden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2021)Börsenplätze Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Regeneron Pharmaceuticals-Aktie:567,90 EUR +0,96% (04.11.2021, 14:38)