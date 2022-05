Bild: Pixabay

Wie entstehen Regelschmerzen?

Natürliche Alternative zur herkömmlichen Medizin

Was ist CBD?

Die weibliche Nutzhanfpflanze produziert einen natürlichen Extrakt, der zur Cannabinoidfamilie zählt und als CBD bekannt ist. Im Gegensatz zu Cannabis hat diese Substanz keine berauschende oder psychoaktive Wirkung und wird stattdessen vielseitig im medizinischen Bereich eingesetzt.



Wirkung von CBD

Über die positiven Eigenschaften von CBD gibt es bereits einige wissenschaftliche Studien und eine Vielzahl an Erfahrungsberichten. Man fand heraus, dass sich das körpereigene Endocannabinoid-System (ESC) durch das Cannabidiol CBD aktivieren lässt und hierdurch unterstützende Prozesse im Körper angeregt werden, die zum Beispiel Schmerzen lindern können. Daher wird vermutet, dass CBD auch bei Regelschmerzen und PMS krampflösend wirken kann. So wurde nachgewiesen, dass die Substanz sowohl Schmerzen stillt, als auch Entzündungen hemmen und den Schlaf fördern kann. Außerdem gilt eine tägliche Einnahme von CBD als bedenkenlos und es sind vergleichsweise wenig Nebenwirkungen bekannt.



Welches Öl ist das richtige?

Bei dem mittlerweile riesigen Angebot an verschiedensten CBD Produkten fällt die richtige Wahl nicht immer leicht. Wie bei allen Produkten, die regelmäßig konsumiert werden, sollte auch bei CBD auf ein paar Qualitätsmerkmale geachtet werden. So stellt sich beim Kauf die Frage, wie hoch der CBD-Gehalt sein soll, welche Qualität das Produkt hat und in welcher Form man es erwerben möchte. Auf https://www.frankysfarm.de/ finden Sie übrigens wohlriechendes Aromapflege-Öl für eine entspannte Menstruation.



Forms des CBDs

Am bekanntesten und wahrscheinlich auch beliebtesten sind CBD haltige Öle. Doch auch in Kapseln ist das Cannabidiol erhältlich, ebenso wie in Lebensmitteln wie Schokolade oder Keksen. In CBD Fachgeschäften kann man auch Tees, Globulis, Liquids oder die Blüten selbst besorgen. Einige Anbieter verarbeiten die Substanz für kosmetische Zwecke auch in Cremes und Salben. Soll CBD bei Zyklusbeschwerden helfen, wird die Anwendung von CBD Öl oder Kapseln empfohlen.



CBD-Gehalt

Der CBD-Gehalt unterscheidet sich teils stark von Produkt zu Produkt. 5-20% sind in den gängigsten Hanfölen enthalten. Das Produkt der Wahl sollte je nach Intensität der Schmerzen gewählt werden. Dabei gilt die Faustregel: Je stärker die Schmerzen, desto stärker das Öl! Leiden Sie unter enorm heftigen und vor allem lang anhaltenden Krämpfen, können Sie sich auch auf Rezept ein hoch dosiertes Öl mit über 25% CBD in der Apotheke geben lassen. Sind die Beschwerden nur gering, reichen oft auch Präparate mit circa 5% CBD-Gehalt.



Zertifizierung

Neben Form und Stärke ist auch die Qualität des Produktes bei der Wahl durchaus relevant. Vor allem wenn es bei Regelschmerzen helfen soll, sollte man auf die Zertifizierung achten. Diese garantiert nämlich, dass regelmäßige Überprüfungen im Labor stattfinden, wobei auf Reinheit, CBD-Gehalt sowie die Qualität aller verwendeten Zutaten geachtet wird. Damit die Substanz auch wirklich rein und natürlich wirken kann, ist es wichtig, dass keinerlei schädliche Substanzen oder künstliche Zusatzstoffe hinzugefügt wurden. So können Sie ihren Körper, Geist und Seele während der zukünftigen Monatsblutungen bestmöglich unterstützen. (30.05.2022/ac/a/m)









