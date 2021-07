Xetra-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:

66,70 EUR -2,91% (28.07.2021, 13:17)



London Stock Exchange-Aktienkurs Reckitt Benckiser-Aktie:

56,01 GBP -1,49% (28.07.2021, 13:23)



ISIN Reckitt Benckiser-Aktie:

GB00B24CGK77



WKN Reckitt Benckiser-Aktie:

A0M1W6



Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

3RB



London Ticker-Symbol Reckitt Benckiser-Aktie:

RB



Kurzprofil Reckitt Benckiser:



Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB) ist ein globales Unternehmen in den Bereichen Consumer Health, Hygiene und Haushalt sowie der führende Hersteller von Produkten für das allgemeine Wohlbefinden und der Hygiene Zuhause bis hin zu spezialisierter Säuglingsnahrung. Es entstand im Jahr 1999 durch eine Fusion zwischen dem britischen Unternehmen Reckitt & Colman und dem niederländischen Unternehmen Benckiser NV. Der Hauptsitz von Reckitt Benckiser befindet sich in Slough, einer Stadt westlich von London. Reckitt Benckiser ist in über 60 verschiedenen Ländern weltweit tätig. Im deutschsprachigen Raum sitzen die Niederlassungen für Deutschland in Heidelberg, für Österreich in Wien und für die Schweiz in Wallisellen. (28.07.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Reckitt Benckiser-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie von Reckitt Benckiser (ISIN: GB00B24CGK77, WKN: A0M1W6, Ticker-Symbol: 3RB, London: RB).Die Umsatzzahlen für das zweite Quartal 2021 (berichtet: -8,2% y/y auf 3,09 Mrd. GBP) und die Ergebniskennzahlen für das erste Halbjahr 2021 (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: -16,0% y/y auf 1,42 Mrd. GBP) seien hinter den Analysten-Erwartungen (3,28 Mrd. GBP bzw. 1,51 Mrd. GBP) sowie dem Marktkonsens zurückgeblieben. Der Umsatzausblick für 2021 sei bestätigt worden (lfl.: +/-0% bis +2% y/y; H1 2021: +1,5% y/y). Für die bereinigte operative Marge erwarte Reckitt Benckiser zwar weiterhin einen Rückgang auf 22,7% bis 23,2% (Vj.: 23,6%; H1 2021: 22,7%), allerdings nun ohne IFCN China, was faktisch einer Guidance-Senkung gleichkomme. Ursächlich dafür sei die Beschleunigung der Kosteninflation in Q2.Der Analyst halte die Guidance für erreichbar. Seine Prognosen für 2021e (u.a. EPS berichtet: -61,90 (alt: +314,01) GBp; EPS bereinigt: 293,27 (alt: 314,01) GBp) und 2022e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 316,26 (alt: 340,41) GBp; DPS: 176,00 (alt: 180,00) GBp) senke er mehrheitlich. Als Belastungsfaktoren sehe er nun v.a. die starke Kosteninflation, die zumindest bis weit in H1/2022 die Profitabilität belasten werde sowie die Normalisierung der Nachfrage nach Desinfektionsmitteln. Dem gegenüber stünden v.a. deutliche Fortschritte beim Umbau des Produktportfolios.Auf Basis des DCF-Modells hat Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 6.000,00 (alt: 7.600,00) GBp für die Reckitt Benckiser-Aktie (gesenkte Prognosen 2021ff) ermittelt und stuft die bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% von "kaufen" auf "halten" zurück. (Analyse vom 28.07.2021)Börsenplätze Reckitt Benckiser-Aktie: