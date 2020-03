An den Finanzmärkten könnte sich sehr schnell die Meinung durchsetzen, dass der Alptraum Corona in der westlichen Welt ein absehbares Ende habe. Auch die schwachen Wirtschaftsdaten für das erste und zweite Quartal würden ihre Schrecken verlieren. Der Konjunktureinbruch käme den Finanzmärkten auf einmal zeitlich eingrenzbar vor. Die Korrektur der Wachstumsprognosen auf bis zu minus 20 Prozent für Deutschland würde dann irrelevant. Denn dann stehe nur noch die Frage im Raum, wie schnell sich die Weltwirtschaft erhole - und nicht mehr, wie viel sie noch an Fahrt verliere.



Doch Achtung: Selbst wenn die Zahl der Neuinfektionen in Europa deutlicher sinken sollte und der Lockdown aufgehoben würde, bliebe der Weg zurück zur Normalität ein langer. Zumal eine zu große Sorglosigkeit eine zweite Pandemie-Welle auslösen könnte. Insbesondere die USA mit massiv ansteigenden Infektionszahlen stünden hier im Fokus. Und der parallel verlaufende exorbitant hohe Anstieg bei den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe könnte ein erster Vorbote der tiefen Krise sein, die den Vereinigten Staaten drohe.



In Europa dagegen könnten über einen vergleichsweise kurzen Zeitraum staatliche Rettungsaktionen Wunder bewirken. Denn zurzeit bedürfe die Fiskalpolitik keiner klassischen Rezepte. Es gehe nicht darum, die Nachfrage anzukurbeln, sondern darum, den Unternehmen bei der Bewältigung der laufenden Kosten zu helfen und damit ihr Überleben zu sichern.



Wenn sich die Zeichen eines Abebbens der Pandemie tatsächlich verdichten sollten, würden die Experten Anlegern raten, in kleinen Schritten (etwa über einen Sparplan) zu investieren. Das sollte sich längerfristig auszahlen, weil sie unverändert von deutlich anziehenden Kursen nach Überwindung der Corona-Krise ausgehen würden, wenn diese möglicherweise auch nicht V-förmig ausfalle. Der Anstieg sollte langsamer vonstattengehen als der Abstieg. Die Branchen Gesundheit und Technologie dürften dabei großes Potenzial haben. (31.03.2020/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wenn man sich die Entwicklung der Corona-Neuinfektionen ansieht, dann zeichnet sich seit dem Wochenende ein leichter Hoffnungsschimmer ab, so TARGOBANK-Chefvolkswirt Dr. Otmar Lang.In vielen Ländern, in denen massive Eingriffe in das gesellschaftliche Leben vorgenommen worden seien, würden die Neuinfektionen im Vergleich weniger stark ansteigen. Wenn sich dieser Trend fortsetze, wäre das auch für die Aktienmärkte eine wichtige Botschaft. Und die hätten bereits heute entsprechend reagiert: Der DAX sei zum Handelsstart über die Marke von 10.000 Punkten gestiegen.