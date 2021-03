Hamburg (www.aktiencheck.de) - Energierohstoffe, Industriemetalle und Aktien hatten einen guten Jahresstart, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei der Privatbank Berenberg.



Negative Realzinsen, lockere Geld- und Fiskalpolitik, hohe Liquiditätsbestände, steigende Gewinne, Impffortschritte und rückläufige Corona-Neuinfektionen hätten Rückenwind geboten. Die Reallokation hin zu Aktien habe sich in Rekordgeschwindigkeit fortgesetzt. Ab Februar hätten dann aber die Anleiherenditen deutlicher angezogen. Nicht nur Inflationserwartungen seien weiter gestiegen, auch Realrenditen hätten kräftig zugelegt. Volatilität, die Schwäche aller Anlagen und ein deutlicher Favoritenwechsel seien die Folge gewesen. Sichere Häfen wie Gold und Staatsanleihen sowie defensive Aktien und hochbewertete Wachstumstitel seien besonders getroffen worden. Wenn auch nicht unerwartet, sei diese Entwicklung erneut überraschend schnell und stark gekommen - ein weiterer Beleg für ein verändertes Marktumfeld mit vermehrt abrupten Bewegungen.



In den kommenden Monaten müssten sich die Märkte, die lange von Hoffnung gelebt hätten, der Realisierung des Wachstums stellen. Wie sich schon im ersten Quartal abgezeichnet habe, könnte dies letztlich mehr Unsicherheit bedeuten, denn für stabile Märkte dürfe dieses Wachstum weder zu schwach noch zu stark sein. Einerseits könnten hohe Erwartungen an das Konjunktur- und Gewinnwachstum enttäuscht werden. Andererseits würden stärkere Inflation, steigende Zinsen und eine Kehrtwende der Zentralbanken drohen. Berenberg erwarte, dass die Marktstimmung über den Sommer zwischen Wachstumsenttäuschungen, Reflationierungshoffnung und Inflationsbefürchtungen schwanken werde. Später im Jahr, wenn sich eine Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs im Jahr 2022 abzeichne, bestehe mehr Potenzial für Aktien, denn Unternehmensgewinne dürften weiter deutlich steigen. In den Sommer hinein gelte es aber nicht zu offensiv positioniert zu sein. (Horizonte Q2 2021) (22.03.2021/ac/a/m)



