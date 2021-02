Börsenplätze Readly International-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Readly International-Aktie:

6,948 EUR +4,07% (19.02.2021, 16:22)



Nasdaq Stockholm-Aktienkurs Readly International-Aktie:

69,82 SEK +0,086% (19.02.2021, 16:12)



ISIN Readly International-Aktie:

SE0014855292



WKN Readly International -Aktie:

A2QEQU



Ticker-Symbol Readly International -Aktie:

5GS1



Stockholm Ticker-Symbol Readly International-Aktie:

READ



Kurzprofil Readly International AB:



Readly International AB (ISIN: SE0014855292, WKN: A2QEQU, Ticker-Symbol: 5GS1, Stockholm Ticker-Symbol: READ) ist ein in Schweden ansässiger Anbieter von Beratungstätigkeiten in den Bereichen des Internet. Das Unternehmen bietet digitalen Online-Zugang zu Zeitschriften und Zeitungen und beschäftigt sich mit der Produktion und Wartung von Websites und Datenbanken sowie mit Werbung, Medien und Kommunikation. (19.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Readly International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Readly International AB (ISIN: SE0014855292, WKN: A2QEQU, Ticker-Symbol: 5GS1, Stockholm Ticker-Symbol: READ) unter die Lupe.Nach der Vorstellung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 habe die Readly-Aktie deutlich nachgegeben. Ein ordentliches Plus bei Umsatz und Kunden habe den Anlegern nicht genügt. Dabei adressiere das Unternehmen mit seiner Flatrate für E-Paper und -Magazine einen Milliardenmarkt mit viel Platz für Wachstumsfantasien.Für 2020 weise Readly ein Umsatzplus von 33 Prozent aus und habe knapp 35 Millionen Euro umgesetzt. Damit habe das Unternehmen die Analystenerwartungen übertroffen, die von 29 Millionen ausgegangen gewesen seien. In diesem Tempo solle es weitergehen: 2021 würden Experten eine Umsatzsteigerung von etwa 30 Prozent erwarten.Trotz des ordentlichen Wachstums würden die Schweden bislang nur an der Oberfläche des E-Paper- und -Magazin-Marktes kratzen. Für 2021 rechne Statista dort mit einem Volumen von über 34 Milliarden Euro. Alleine in den Readly-Kernmärkten Schweden, Großbritannien und Deutschland sollten heuer knapp 2,6 Milliarden umgesetzt werden.An der Börse in Stockholm hätten die Zahlen nicht für Begeisterung gesorgt. Aufgrund der Wachstumsprognose und des Marktpotenzials halte "Der Aktionär" aber an seiner Empfehlung für Readly fest. Wer ihr im Dezember letzten Jahres gefolgt ist, steht aktuell mit 22,5 Prozent im Plus, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 19.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Readly.