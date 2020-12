Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Razer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Razer-Aktie:

0,242 EUR -0,58% (16.12.2020, 14:36)



ISIN Razer-Aktie:

KYG7397A1067



WKN Razer-Aktie:

A2H6WY



Ticker-Symbol Razer-Aktie:

5RZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Razer-Aktie:

RAZFF



Kurzprofil Razer Inc.:



Razer Inc. (ISIN: KYG7397A1067, WKN: A2H6WY, Ticker-Symbol: 5RZ, Nasdaq OTC-Symbol: RAZFF) entwirft und baut ein spielerorientiertes Ökosystem aus Hardware, Software und Dienstleistungen. Die Hardware des Unternehmens umfasst Hochleistungs-Gaming-Peripheriegeräte und Blade-Gaming-Notebooks. Darüber hinaus bietet es Gaming-Handys, Gaming-Mäuse, Matten, Tastaturen, Headsets, Broadcaster, Konsolen, Desktops, Displays, Router, Zubehör, Bekleidung und Taschen. (16.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Razer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Razer Inc. (ISIN: KYG7397A1067, WKN: A2H6WY, Ticker-Symbol: 5RZ, Nasdaq OTC-Symbol: RAZFF) unter die Lupe.Nach der heißen Rally im Herbst beginne es Anlegern von Razer im Dezember zu frösteln. Rund 15 Prozent habe das Papier des Herstellers von Laptops, Headsets und Tastaturen für Gamer eingebüßt - dabei hätten die Kursverluste noch nicht einmal was mit Gaming-Hardware zu tun.Die Nachfrage nach Videospielen und entsprechendem Zubehör bleibe angesichts der weltweiten Lockdown-Maßnahmen stark. Es sei vielmehr das Fintech-Geschäft von Razer, das Anlegern zu denken gebe. Denn das große Ziel von Razer-CEO Min-Liang Tan, eine globale Gamer-Bank aufzubauen, habe einen herben Dämpfer erhalten.Die Singapurische Zentralbank habe nach langem Warten endlich neue Lizenzen für den Betrieb einer reinen Digitalbank ausgegeben - und Razer sei leer ausgegangen. Nur zwei Lizenzen, die entscheidend für den Aufbau der "Razer Youth Bank" in Singapur gewesen wären, seien vergeben worden. Eine sei an ein Joint Venture von Grab und Singtel gegangen, die andere habe der Gaming-Shopping-Gigant SEA erhalten.Noch stecke Razer Fintech in den Kinderschuhen, habe aber mit einem Anstieg des Transaktionsvolumens von 110 Prozent auf 1,8 Mrd. Dollar im ersten Halbjahr 2020 einiges zur Razer-Kursfantasie beigetragen. Die nicht erhaltene Lizenz sei ein Rückschlag - und es werde wohl auch nicht der letzte bleiben. Angesichts dessen, dass sich Razer Fintech bisher aus eigenem operativen Cashflow finanziere und die Mutter noch rund 500 Millionen Dollar in Cash zur Verfügung habe, sei es jedoch ein finanziell verkraftbarer Rückschlag.Das beste an der Razer-Aktie ist, dass hier Aktionären von Anfang an Fintech-Chancen geliefert werden ohne ein riesiges Risiko, da das Gaming-Geschäft die Aktie unterstützt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Denn ein 21er-KUV von 2,1 für eine Firma dessen Gaming-Hardware einen Umsatzzuwachs von 26 Prozent im ersten Halbjahr verzeichnet und es trotz Investitionen in Gaming-Software geschafft habe, die operative Profitabilitätsschwelle zu erreichen, wäre allein schon einen Nachkauf wert. Gewinnmitnahmen von rund 15 Prozent bei einer Kursverdreifachung seit dem Corona-Tief sollten Anleger nicht schockieren. DER AKTIONÄR bleibe überzeugt. (Analyse vom 16.12.2020)