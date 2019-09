Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ein wichtiges Puzzleteil in einer ganzheitlichen Analyse des Platinpreises stellt derzeit der Verhältnischart zwischen Platin und Palladium dar, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Erinnerung: Nach einer Stabilisierung auf Basis der Haltezone der letzten 15 Jahre bei 733/764 USD sei dem Weißmetall jüngst der Abschluss einer Bodenbildung gelungen. Doch auch im relativen Vergleich zu Palladium notiere Platin derzeit auf einem sehr spannenden Level. Im Rahmen des Abwärtstrends seit Anfang 2009 habe jüngst sogar ein Unterschreiten des Tiefs im Ratio-Chart von Januar 2001 verkraftet werden müssen. Mit dem jüngsten Rebound - gleichbedeutend mit einer Rückkehr in den Baissetrendkanal der letzten zehn Jahre - stehe auch der Bruch des steileren Abwärtstrends seit Mai 2016 zur Disposition. Gelinge der charttechnische Befreiungsschlag, dürfte Platin im Vergleich zu Palladium endgültig die Kurve bekommen haben. Für ein Ende der Underperformance der letzten zehn Jahre würden auch der Trendbruch im Verlauf des RSI sowie die positiven Divergenzen sprechen, welche sowohl der Oszillator als auch der MACD ausgebildet hätten. Situationen, in denen der Ratio-Chart und der eigentliche Kursverlauf Hand in Hand gehen würden, sollten Anleger besonders ernst nehmen. (27.09.2019/ac/a/m)





