Tradegate-Aktienkurs Randgold Resources-Aktie::

76,29 Euro -0,73% (31.01.2017, 11:06)



LSE-Aktienkurs Randgold Resources-Aktie:

GBp 6.780,00 +2,19% (31.01.2017, 17:02)



ISIN Randgold Resources-Aktie:

GB00B01C3S32



WKN Randgold Resources-Aktie:

A0B5ZS



Ticker-Symbol Randgold Resources-Aktie:

RGR1



NASDAQ-Ticker-Symbol Randgold Resources-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Randgold Resources Ltd.:



Randgold Resources Ltd. (ISIN: GB00B01C3S32, WKN: A0B5ZS, Ticker-Symbol: RGR1, NASDAQ-Symbol: GOLD) ist ein Jersey beheimatetes Unternehmen, welches sich auf die Exploration und Entwicklung von Goldvorkommen in Afrika südlich der Sahara spezialisiert hat. Die Aktivitäten betreffen vor allem Mali, die Elfenbeinküste, den Senegal und den Kongo.

(31.01.2017/ac/a/a)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Randgold Resources-Aktienanalyse von Analyst Conor Rowley von der Credit Suisse:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse äußert Conor Rowley, Aktienanalyst bei der Credit Suisse, hinsichtlich der Aktien von Randgold Resources Ltd. (ISIN: GB00B01C3S32, WKN: A0B5ZS, Ticker-Symbol: RGR1, NASDAQ-Symbol: GOLD) nur noch die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Randgold Resources Ltd. habe auf Grund von Problemen bei der Inbetriebnahme von Kimbali und Tongon ein herausforderndes Jahr 2016 hinter sich. Ungeachtet der Erwartung eines starken vierten Quartals befürchten die Analysten der Credit Suisse ein Verfehlen der Guidance für 2016 (Volumen und Kosten).In 2017 dürfte das Unternehmen unter operativen Gesichtspunkten mehr Stabilität sehen. Auf mittlere Sicht fehle es aber dem Aktienkurs an Katalysatoren. Die Randgold Resources-Aktie preise einen Goldpreis in Richtung 1.300 USD je Unze ein. Angesichts des Gegenwinds für den Goldpreis erscheine eine Rating-Abstung angemessen, so die Einschätzung von Analyst Conor Rowley. Ein wachsender Cash-Bestand könnte gleichwohl für Aktionäre höhere Rückflüsse bedeuten.In ihrer Randgold Resources-Aktienanalyse stufen die Analysten der Credit Suisse den Titel von "buy" auf "neutral" zurück und senken jedoch das Kursziel von 9.200,00 auf 6.970,00 GBp.Stuttgart-Aktienkurs Randgold Resources-Aktie::78,71 Euro +1,98% (31.01.2017, 16:59)