Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Rally an den Rohstoffmärkten geht ungebremst weiter: Gestern erreichte der Bloomberg Commodity Spot Index ein neues 8-Jahres-Hoch, gleichzeitig konnte der Goldman Sachs Commodity Index seit den Tiefstständen im März 2020 um mehr als 90 Prozent zulegen, so Carsten Stork vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Rohstoffe auf dem Weg nach obenJP Morgan habe Anfang des Monats eine Studie veröffentlicht und gehe von einem neuen "Superzyklus" aus, die weitgehend mit der Goldman Sachs Einschätzung übereinstimme. Rohstoffe seien die beste Asset-Klasse, um sich vor einer drohenden Inflation zu schützen und gleichzeitig am Klimawandel und dem "Green-Deal" zu profitieren. Morgan Stanley habe gestern sein Kursziel für Crude Oil auf 70 USD angehoben und sehe die global sinkenden Covid-19-Fälle und abnehmende Lagerbestände als Hauptgrund für weiter steigende Preise. Im April 2020 habe Crude Oil noch unter 10 USD notiert, in den letzten drei Monaten habe sich das schwarze Gold fast verdoppelt und habe gestern die starken Widerstände im Bereich von 61,50 USD nach oben durchbrechen können. Auch der Kupfer-Future habe nach dem Sprung über die 380-USD-Marke in nur zwei Wochen über 10% gewonnen und stehe erstmals seit über sieben Jahren wieder über 400 USD. Einige Asset-Klassen, wie z.B. die Edelmetalle Gold und Silber würden noch deutliches Aufholpotenzial versprechen, Agrar-Futures hingegen, insbesondere Sojabohnen und Mais schienen aktuell deutlich überhitzt. (23.02.2021/ac/a/m)