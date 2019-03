Tradegate-Aktienkurs Rakuten-Aktie:

Rakuten Inc. (ISIN: JP3967200001, WKN: 927128, Ticker-Symbol: RAK) ist ein weltweit führendes Innovationsunternehmen in den Bereichen E-Commerce, Kommunikation und Fintech aus Japan. (25.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rakuten-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Rakuten-Aktie (ISIN: JP3967200001, WKN: 927128, Ticker-Symbol: RAK) unter die Lupe.Das "japanische Amazon" habe die Registrierung der eigenen Krypto-Exchange Rakuten Wallet. bestätigt Obwohl die Meldung schon wenige Tage früher erwartet worden sei, seien dies hervorragende Neuigkeiten, die die gute Marktstellung des E-Commerce-Giganten im Krypto-Sektor untermauern würden.Die zunehmende Konzentration auf den Krypto-Markt sei aber nicht die einzige Anlegerfantasie, die den Kurs seit wenigen Wochen wieder zum Leben erwacht habe. Rakuten habe bereits im Jahr 2015 für 11,9% Lyft-Aktien gekauft. Der Uber-Konkurrent werde demnächst an die Börse gehen und werde dabei mit einem Vielfachen des Wertes von 2015 bewertet. Damit noch nicht genug. Zusammen mit JD.com arbeite Rakuten an effizienten Drohnen-Lieferungen, um die Bestellungen beim "japanischen Amazon" noch entspannter für den Kunden zu gestalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rakuten-Aktie: