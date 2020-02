Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.



Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen



Börsenplätze R. STAHL-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs R. STAHL-Aktie:

31,60 EUR -1,86% (25.02.2020, 16:00)



ISIN R. STAHL-Aktie:

DE000A1PHBB5



WKN R. STAHL-Aktie:

A1PHBB



Ticker-Symbol R. STAHL-Aktie:

RSL2



Kurzprofil R. STAHL AG:



Die R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (25.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - R. STAHL-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) weiterhin zu kaufen.Nahezu Punktlandung beim Umsatzziel 2019: Auf der Grundlage vorläufiger Zahlen habe R. STAHL im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 274,8 Mio. Euro (-1,9% ggü. Vj.) erreicht. Damit habe das Unternehmen seine eigne Zielsetzung von ca. 275 Mio. Euro erreicht. Ebenso entspreche der Umsatz nahezu der Schätzung des Analysten von 274,5 Mio. Euro. Der geringe Rückgang ggü. 2018 sei nach seiner Einschätzung auf einen veränderten Produktmix und dem bewussten Verzicht auf Aufträge mit niedriger Marge zurückzuführen.Verdoppelung des EBITDA vor Sondereinflüssen: R. STAHL habe ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 30,4 Mio. Euro erreicht, was einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr entspreche. Das Unternehmen habe ein Niveau von "mehr als 30 Mio. Euro" in Aussicht gestellt. R. STAHL habe die Analystenschätzung von 28,5 Mio. Euro noch übertroffen. Die entsprechende EBITDA-Marge mache demzufolge einen großen Sprung von 5,4% auf rund 11,0%, zu dem die neue Leasingbilanzierung nach IFRS 16 etwa zur Hälfte beigetragen habe.Turnaround im Nettoergebnis erreicht: Nach zwei Verlustjahren 2017 und 2018 sei dem Unternehmen beim Nettoergebnis der Turnaround von -7,0 Mio. Euro auf +1,2 Mio. Euro gelungen. Becker sei hier optimistischer gewesen, weil er die GuV-relevanten Effekte aus der erstmalig angewendeten Leasingbilanzierung (IFRS 16) unterschätzt habe. Die substanzielle Verbesserung des Ertrags sei seines Erachtens vor allem auf die erfolgreiche Umsetzung des Effizienzprogramms "R. STAHL 2020" zurückzuführen.Risikofaktoren seien unter anderem: 1) Verzögerungen bei der Umsetzung von "R. STAHL 2020". 2) Begrenzte "Pricing Power" ggü. großen Endkunden könnte Ertragsverbesserung einschränken. 3) Längere Ölpreisschwäche könnte das Geschäft mit Endkunden aus der Öl- und Gasindustrie temporär belasten.Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rechnet mit weiteren Ertragssteigerungen in den Folgejahren und bestätigt sein Kursziel von 37,00 Euro je Aktie sowie auch seine "kaufen"-Empfehlung. (Analyse vom 25.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: