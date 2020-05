Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



Kurzprofil R. STAHL AG:



Die R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (06.05.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - R. STAHL-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der R. STAHL AG (ISIN: DE000A1PHBB5, WKN: A1PHBB, Ticker-Symbol: RSL2) weiterhin zu kaufen.Turnaround nach nur zwei Jahren gelungen: Mit der Vorlage des Geschäftsberichtes 2019 habe R. STAHL die vorläufigen Jahreszahlen bestätigt und die Jahresziele erreicht. In nur zwei Jahren sei dem Unternehmen beim Konzernergebnis der Turnaround von -21,2 Mio. Euro (2017) auf +1,3 Mio. Euro in 2019 gelungen - trotz restrukturierungsbedingter Sondereinflüsse in Höhe von 6,1 Mio. Euro. Insbesondere die Erfolge aus dem 2018 gestarteten Effizienzprogramm "R. STAHL 2020" und eine verbesserte Auftragsqualität hätten zu diesem Anstieg beigetragen.Finanzziele 2020 durch Coronavirus-Pandemie belastet: Wie in der gesamten deutschen Industrie sei auch das Geschäft von R. STAHL durch die Pandemie belastet. R. STAHL wolle einen Umsatz von 260-275 Mio. Euro erreichen und Becker prognostiziere 263 Mio. Euro (-4,3% ggü. Vj.). Beim EBITDA vor Sondereinflüssen werde ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag angestrebt und Becker rechne mit 14,6 Mio. Euro (Marge bei 5,5%). Auf dieser Basis erwarte der Analyst ein negatives Konzernergebnis und keine Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2020e.Finanziell gut gerüstet durch die Krise: Solide Finanzen sind für uns derzeit neben einem langfristig tragfähigen Geschäftsmodell die wichtigsten Grundpfeiler, um diese Krise zu überstehen, so Winfried Becker, Analyst von FMR Research. R. STAHL gehöre zu den weltweit führenden Unternehmen im elektrischen Explosionsschutz und verfüge nach den Berechnungen des Analysten derzeit über "freie" Finanzmittel von etwa 66,0 Mio. Euro und habe Ende 2019 einen Zahlungsmittelbestand von 15,0 Mio. Euro gehabt. Dieser Rahmen erscheine Becker aus heutiger Sicht gut dimensioniert, um die "Corona-Krise" zu überstehen.Die R. STAHL-Aktie hat damit aktuell ein Aufwärtspotenzial von 25% und Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine "kaufen"-Empfehlung. Auf der Grundlage einer "V"-förmigen und damit schnellen Erholung der Weltwirtschaft erwarte er nach dem neuerlichen Verlustjahr 2020e ab 2021e wieder positive Erträge, die auch eine Dividendenzahlung erwarten lassen würden. (Analyse vom 06.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.