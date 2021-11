Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (16.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Auf dem Kapitalmarkttag zu Wochenbeginn habe der Versorger angekündigt, künftig noch stärker in den Ausbau grüner Energien zu investieren. An der Börse komme der Wandel von RWE weg vom Klimaverschmutzer gut an. Die starke Position bei Erneuerbaren werde im aktuellen Kurs aber noch immer nicht angemessen widergespiegelt.Mit den neuen Wachstumszielen "visualisiere" RWE das hohe Potenzial der eigenen Pipeline und die Stärke bei grünen Energien, zeige sich etwa Analyst Werner Eisenmann von der DZ BANK zufrieden mit dem Kapitalmarkttag. Am Markt sollte dies nun nach und nach zu höheren Bewertungsmultiplikatoren führen. Sein Rating laute "kaufen" mit Kursziel 40,00 Euro.Noch optimistischer zeige sich Vincent Ayral von JPMorgan. RWE habe die Strategie solide aktualisiert und wolle seine Ambitionen bei den Erneuerbaren deutlich beschleunigen. Den fairen Wert sehe der Experte sogar erst bei 47,50 Euro, das Rating laute "overweight".DER AKTIONÄR sei überzeugt, dass sich die Strategie von RWE auszahlen werde. Noch sei die Bewertung angesichts der Stärke bei den Erneuerbaren zu niedrig. Der Ausbruch aus dem Seitwärtskorridor scheine eine Frage der Zeit zu sein.Anleger beweisen deshalb weiter Geduld und setzen unverändert auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link