Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Deutschland wolle in den kommenden Jahren aus der Kohlekraft aussteigen. Allerdings werde die Kohlekommission ihren Abschlussbericht erst im Februar vorstellen. Auch wenn der Exit dann konkreter werde, habe RWE keine Angst vor dem Termin. Denn so schlimm wie häufig dargestelle, dürfte das Kohleende für den DAX-Konzern gar nicht sein."Wir halten es für wahrscheinlich, dass die Abschaltung von Kohlekraftwerken mit einer Kapazität von sieben bis zehn Gigawatt bis Ende 2022 festgelegt werden wird", schreibe Andrew Fisher von Berenberg. Er nehme dabei Bezug auf Aussagen von RWE-Finanzvorstand Markus Krebber auf der Pennyhill-Konferenz. Das gesamte Volumen setze sich demnach aus drei Teilen zusammen: Der Abschaltung alter Braunkohlekraftwerke, der Umrüstung einiger Steinkohlekraftwerke auf Gas sowie einer Auktion zur Schließung von Kraftwerken gegen Entschädigung.Vor allem Letzteres sei interessant. Bereits unter dem früheren Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sei vereinbart worden, dass RWE und Co eine Entschädigung für die Abschaltung klimaschädlicher Kohlekraftwerke erhalten würden. Entsprechend wahrscheinlich sei es, dass diese Praxis auch bei den verbliebenen Kraftwerken angewandt werde. Auch die Politik habe dies in Aussicht gestellt, nicht einmal die Grünen würden sich gegen den Plan stellen.Der Kohleausstieg bleibe politisch, das Risiko für RWE damit hoch. Der Versorger sei aber für die neue Energiewelt inzwischen gut gerüstet. Zudem sei die Bewertung durchaus attraktiv. Anleger sollten im schwachen Marktumfeld aber nichts überstürzen und weiterhin das Kauflimit bei 18,10 Euro setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.12.2018)