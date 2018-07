Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EssenKulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON- und RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien der Energiekonzerne RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) und E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld hätten sich die deutschen Versorger zuletzt sehr stabil gezeigt. Am Mittwoch würden die Aktien von E.ON und RWE erneut zu den stärksten Werten im DAX gehören. Dadurch hätten sich mittlerweile auch die Chartbilder wieder deutlich aufgehellt.Durch den innogy-Deal seien beide Unternehmen gut gerüstet für die Zukunft. E.ON positioniere sich künftig als Energiedienstleister. Mit dem regulierten Netzgeschäft und einer attraktiven Dividendenrendite von 4,5% eigne sich die E.ON-Aktie v.a. für konservative Anleger. Die RWE-Aktie sei etwas spekulativer, aber auch ein Kauf. Der Essener Konzern decke künftig die komplette Palette der Stromerzeugung ab und profitiere besonders von steigenden Strompreisen, so Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:9,654 EUR +1,85% (04.07.2018, 15:46)9,648 EUR +2,00% (04.07.2018, 16:00)ISIN E.ON-Aktie:DE000ENAG999WKN E.ON-Aktie:ENAG99Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:EOATicker-Symbol E.ON-Aktie:EOAN