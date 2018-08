Segment Energiehandel: Sehr gute Performance im zweiten Quartal 2018



Das Segment Energiehandel hat zur Jahresmitte deutlich aufgeholt. Das bereinigte EBITDA erreicht nach sechs Monaten 101 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 131 Mio. Euro). Während sich die Performance im Energiehandel gegenüber 2017 stark verbesserte, blieb das Gasgeschäft hinter dem sehr hohen Vorjahresergebnis zurück. Im Gesamtjahr plant RWE in diesem Bereich weiterhin mit einem Ergebnis zwischen 100 und 300 Mio. Euro.



innogy: Dividendenzufluss in Höhe des Vorjahres



Von innogy floss RWE im zweiten Quartal die Dividende in Höhe von 683 Mio. Euro zu. Dieser Betrag entsprach dem Vorjahr. Details zur Ertragslage hat innogy anlässlich der Berichterstattung für das 1. Halbjahr am 10. August veröffentlicht.



Nettoverschuldung niedriger gegenüber Ende 2017



Die unmittelbar RWE zurechenbaren Nettoschulden lagen zum 30. Juni 2018 bei 3,7 Mrd. Euro und damit um rund 800 Mio. Euro niedriger als zum 31.12.2017.



Dividendenanhebung für das Geschäftsjahr 2018 weiterhin geplant

Angesichts des planmäßigen Geschäftsverlaufs und einer sich mittelfristig verbessernden Ergebnisperspektive bekräftigte RWE Finanzvorstand Markus Krebber den Dividendenausblick: "Dank unserer guten operativen Performance und unserer soliden Finanzierungspolitik planen wir weiterhin, die ordentliche Dividende für 2018 um 40% von 0,50 Euro auf 0,70 Euro anzuheben."



Zügiger Ausbau der Erneuerbaren und Netze entscheidend für künftige Rolle der Kohle

Die Kommission "Wirtschaft, Strukturwandel und Beschäftigung" diskutiert derzeit auch über die künftige Rolle der Kohle. RWE wird bis 2030 ihre CO2-Emissionen aus der Kohleverstromung um bis zu 50 % im Vergleich zu 2015 verringern und hat hierfür einen konkreten Fahrplan vorgelegt. Dabei hängt die Geschwindigkeit eines Kohleausstiegs in Deutschland vom zügigen Ausbau der Erneuerbaren Energien und der Netze ab, denn jede Kilowattstunde regenerativer Strom wird künftig konventionelle Stromerzeugung aus dem System verdrängen. Die symbolische Festlegung eines Abschlussdatums wird demnach der Komplexität der Aufgabe kaum gerecht. Ferner dürfen weitere Eingriffe in den Markt, die zu steigenden Strompreisen führen, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie nicht beinträchtigen. Außerdem müssen die Konsequenzen für die Beschäftigten im Blick behalten werden. Die Kommission hat die Chance, die Transformation des Energiesystems auf eine realistische Grundlage zu stellen und damit gleichzeitig planbare Rahmenbedingungen für die Unternehmen zu schaffen.



