Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,14 EUR -0,15% (04.11.2021, 12:49)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,19 EUR +0,91% (04.11.2021, 12:33)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (04.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) weiterhin zu kaufen.Der Energiekonzern RWE habe wieder einmal Ärger mit Umweltschützern. Aktivisten der Organisation Robin Wood würden am Donnerstag mit einer friedlichen Kletteraktion am Hauptsitz in Essen gegen die Enteignung und Umsiedlung der Menschen im Zusammenhang mit dem Braunkohletagebau in NRW protestieren. Derweil zeige sich das Land NRW offen für einen Kohleausstieg schon 2030.Eine Gruppe von Robin Wood habe am Donnerstagmorgen ein großes Banner mit der Aufschrift "RWE enteignen - im Sinne des Gemeinwohls" an der Fassade der Konzern-Zentrale aufgehängt. Trotz der sich zuspitzenden Klimakrise und der Bereitschaft der Politik, den Kohleausstieg bereits bis 2030 anzustreben, verfolge RWE "noch immer die Energiepolitik der letzten Jahrhunderte" und wolle noch weitere Dörfer im Rheinischen Braunkohle-Revier abbaggern. "Das schadet dem Gemeinwohl", habe Robin-Wood-Energiereferentin Ronja Heise betont und gefordert: "Die Kohle muss im Boden bleiben. RWE gehört enteignet, nicht die Menschen in den Dörfern."Das Dorf Lützerath solle als Nächstes für die Erweiterung des Tagebaus abgebaggert werden. Der Energiekonzern RWE als Betreiber des Tagebaus habe bereits angekündigt, vorerst auf Abrissarbeiten zu verzichten. Man wolle zunächst eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster abwarten. Das Gericht solle über die Rechtmäßigkeit eines Hof-Abrisses entscheiden.Der neue nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) habe derweil bereits am Mittwoch ein klares Signal gesetzt: Sein Land sei zu einem Ausstieg aus der Kohle schon 2030 bereit. Geplant sei dies bisher bis spätestens 2038. NRW sei eines der betroffenen Kohle-Länder, neben Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Und der neue Regierungschef scheine sich nun der Linie der geplanten Ampel-Koalition im Bund anzunähern.Noch immer sei RWE einer der größten Klimasünder. Das bringe immer wieder Ärger ein. Doch der Konzern treibe den Umbau voran und sei inzwischen auch bei Erneuerbaren Energien stark aufgestellt. Dieser Bereich solle künftig die Hauptrolle spielen und sei in der Bewertung noch nicht angemessen eingepreist.Die RWE-Aktie bleibt deshalb ein Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2021)Mit Material von dpa-AFX