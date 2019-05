Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.

Im anhaltend schwierigen Marktumfeld gehöre die RWE-Aktie am Mittwoch erneut zu den stärksten Werten im DAX. Damit setze sich ein klarer Trend fort: Seit Donald Trump Anfang Mai mit der Ankündigung höherer Zölle für chinesische Waren den Handelsstreit wieder befeuert hat, zähle RWE zu den Top-Performern.

RWE sei wieder gefragt. Die starken Zahlen hätten zudem untermauert, dass der deutsche Versorger trotz sinkender Stromproduktion weiter auf Kurs sei. Mit der Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien sei auch die Zukunftsfähigkeit gesichert. Der Angriff auf das Mehrjahreshoch scheine möglich. Neueinsteiger könnten weiter zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2019)