Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (28.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Nach der zwei Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung im August komme die RWE-Aktie nach wie vor nicht mehr richtig in die Gänge. Doch es sollte eine Frage der Zeit sein, bis es beim Versorger wieder aufwärts gehe. Der Vorstand treibe den Umbau hin zu Erneuerbaren Energien immer weiter voran.So wolle RWE sein Offshore-Windgeschäft in Großbritannien ausbauen. Mit seinen Projektpartnern habe der Konzern Pachtverträge abgeschlossen, um vier Windparks auf See zu erweitern, habe das Unternehmen am Montag in Essen mitgeteilt. Dabei habe RWE ein Entwicklungspotenzial von bis zu 1,8 Gigawatt ausgemacht, wovon rund die Hälfte auf den Essener Konzern entfallen solle. Zusätzlich wolle RWE eine bereits bestehende Entwicklungsoption seines Windparks Rampion nutzen, sodass die auf den Konzern entfallende Gesamtleistung 1,3 Gigawatt erreichen dürfte. Die Projekte würden sich den Angaben zufolge in der Irischen See, der südlichen Nordsee und im Ärmelkanal befinden.Alle Projekte befänden sich noch in einem sehr frühen Stadium, habe es geheißen. So dürfte es noch Jahre dauern, bis die Windparks verwirklicht würden. Die notwendigen Entwicklungs- und Genehmigungsaktivitäten sollten nun beginnen, allein die Genehmigungsverfahren dürften drei bis fünf Jahre dauern. Gegen Ende des Jahrzehnts könnten die Windparks dann vollständig in Betrieb genommen werden.Großbritannien spiele dabei für RWE eine wichtige Rolle vor allem im Windgeschäft auf See. Aktuell betreibe der Konzern dort neun Offshore-Windparks, die installierte Kapazität belaufe sich auf 1,4 Gigawatt. Darüber hinaus baue RWE derzeit den 857-Megawatt-Offshore-Windpark Triton Knoll, an dem die Essener einen Anteil von 59 Prozent halten würden und entwickle den 1,4-Gigawatt-Offshore-Windpark Sofia, der sich komplett im Besitz von RWE befinde. Dazu kämen Windparks an Land mit einer installierten Kapazität von rund 650 Megawatt.Anleger können die laufende Konsolidierung zum Einstieg nutzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link