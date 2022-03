Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (08.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Angesichts der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg würden die Stimmen nach einer Verlängerung des Atomstroms lauter. Günstigen Strom, der das Klima nicht belaste, zu produzieren, erscheine vielen eine gute Lösung. Doch die deutschen Atomkonzerne E.ON und RWE würden vor hohen Hürden bei einer Verlängerung der Laufzeiten warnen.So würden sich befürchtete Engpässe beim Gas- und Kohleimport nach Einschätzung der deutschen Atomkonzerne kaum schnell durch längere Laufzeiten der Kernkraftwerke ausgleichen lassen. Eine Sprecherin der E.ON-Tochter PreussenElektra habe darauf hingewiesen, dass die Lieferung neuer Brennstäbe lange dauern würde. "Nach einer ersten Abschätzung gehen wir davon aus, dass frische Brennelemente in gut 1,5 Jahren zur Verfügung stehen könnten", habe sie der "Rheinischen Post" gesagt. Zudem müssten sich die Konzerne dann wohl neue Uran-Lieferanten suchen. "In den letzten Betriebsjahren unserer Kraftwerke haben wir das für die Brennelemente benötigte Uran aus Kasachstan und Russland sowie in geringen Mengen aus Kanada bezogen."Vor einem Treffen der Energieminister von Bund und Ländern an diesem Dienstag habe die RWE -Sprecherin dem Blatt gesagt: "Am Ende ist es an der Politik, über eine mögliche Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke zu entscheiden. Die genehmigungsrechtlichen und technischen Hürden für eine Verlängerung wären allerdings sehr hoch." Der beschleunigte Atomausstieg sei 2011 gesetzlich beschlossen worden. Als letzte Meiler abgeschaltet würden nach dem Atomgesetz spätestens am 31. Dezember die Kraftwerke Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2.Russland liefere mehr als 50 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases, und auch der Anteil der russischen Steinkohle in der Stromerzeugung in Deutschland liege bei etwa 50 Prozent. In einzelnen Kraftwerken in Deutschland würden aktuell bis zu 75 Prozent russische Steinkohle verfeuert.Wie es mit Atom- und Kohlekraftwerken weitergehe, bleibe fraglich. Die großen Versorger seien nach ersten Kursanstiegen zuletzt allerdings unter Druck geraten, weil befürchtet worden sei, dass der Wegfall von russischem Gas nicht entscheidend kompensiert werden könne. Die Volatilität dürfte in den kommenden Tagen hoch bleiben.Favorit des "Aktionär" ist unverändert RWE, so Maximilian Völkl. (Ausgabe vom 08.03.2022)Mit Material von dpa-AFX