Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Kaum eine Aktie weise derzeit eine derartige relative Stärke auf wie RWE. Der Essener Versorger profitiere von den Bestrebungen der deutschen Bundesregierung, den Ausbau der alternativen Energien voranzutreiben und die Kapazitäten zu erhöhen. Als RWE Mitte November seine Wachstumsstrategie bis 2030 zum Ausbau der alternativen Energien vorgelegt habe, hätten sich die Essener wohl nicht träumen lassen, wie viel Rückenwind sie in den nächsten Monaten bekommen sollten. Denn mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs hätten sich die internationalen Bemühungen, unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu werden, massiv beschleunigt - insbesondere von russischen Energieträgern.So wolle EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den "Turbo" bei der Energiewende und plane u.a. milliardenschwere Investitionen, beschleunigte Genehmigungsverfahren sowie eine Solardach-Pflicht. Und in Deutschland solle mithilfe von neuen Gesetzen innerhalb weniger als eines Jahrzehnts der Anteil der alternativen Energien fast verdoppelt und die Geschwindigkeit beim Ausbau verdreifacht werden. Die Spezialschiffe könnten LNG von Tankern aufnehmen, an Bord in einen gasförmigen Aggregatzustand überführen und anschließend ins Gasnetz einspeisen.RWE spiele bei diesen Vorhaben eine zentrale Rolle. Nicht nur, weil die sowieso schon geplanten und beantragten Wind- und Solarenergie-Projekte nun möglicherweise schneller realisiert würden und viele weitere dazu kommen dürften. Sondern auch, weil die Bundesregierung bei ihren Vorhaben ganz konkret auf den DAX-Konzern setze, z.B. beim Bau von Terminals für verflüssigtes Erdgas (LNG). Bei einem der geplanten Standorte - Brunsbüttel - sei RWE nun Teilhaber. Außerdem habe das Unternehmen zwei sogenannte Floating Storage and Regasification Units (FSRU) gechartert und verantworte auch deren Betrieb.Der politische Rückenwind spiele RWE voll in die Karten. Mit dem starken grünen Portfolio und dem robusten Chartbild bleibe die Aktie einer der Favoriten im DAX. "Der Aktionär" rate zum Kauf, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link