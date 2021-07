Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,43 EUR -1,87% (08.07.2021, 18:35)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,25 EUR -2,28% (08.07.2021, 17:36)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (08.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der deutliche Abverkauf beim DAX mache auch vor der RWE-Aktie nicht halt. Die jüngste Erholung beim Versorger sei damit nach kurzer Zeit bereits wieder beendet. Unabhängig davon treibe RWE den eigenen Umbau weiter voran. So sei am heutigen Donnerstag die Stromerzeugung mit Steinkohle vollständig beendet worden.Seit Donnerstag seien die Kraftwerke Westfalen in Hamm und Ibbenbüren endgültig von Netz. An beiden Standorten dürfe keine Steinkohle mehr verfeuert werden, wie der Versorger mitgeteilt habe. RWE habe im vergangenen Dezember bei der ersten bundesweiten Stilllegungsauktion für Steinkohlekraftwerke eine Entschädigung von 216 Mio. Euro für die Abschaltung der beiden Kraftwerke erhalten. Seit Januar dieses Jahres habe RWE deshalb keinen Strom mehr aus diesen Anlagen vermarkten müssen.In einer sechsmonatigen Bereitschaftsphase sei das Kraftwerk Westfalen auf Anforderung des Übertragungsnetzbetreibers aus Gründen der Versorgungssicherheit noch 13 Mal ans Netz gegangen. Das Kraftwerk übernehme künftig eine neue Aufgabe im deutschen Stromnetz. Der Generator des Kraftwerks werde zu einem sog. Phasenschieber umgerüstet, der dafür sorge, dass das Stromnetz die notwendige Spannung halte. Kohle werde dabei nicht mehr verbrannt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link