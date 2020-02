Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,41 EUR +0,50% (07.02.2020, 13:54)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,48 EUR +1,47% (07.02.2020, 14:10)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (07.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Aussichten auf hohe Entschädigungen für den Kohleausstieg hätten der RWE-Aktie zuletzt neuen Schwung verliehen. Da sich der Versorger künftig wieder auf Erneuerbare Energien konzentriere, seien die Aussichten an der Börse gut - Aktien aus diesem Bereich würden europaweit seit Monaten haussieren. Ein Insider sehe noch Potenzial und kaufe zu.Aufsichtsratsmitglied Hans-Peter Keitel habe nach dem jüngsten Höhenflug für knapp 10.000 Euro Aktien gekauft. Keitel sei von 2009 bis 2012 Präsident des Bundesverbands Deutscher Industrie (BDI) gewesen und sitze bereits seit 2013 im Kontrollgremium von RWE. In den vergangenen Jahren habe er über seine Sulmana Vermögensverwaltung GmBH bereits immer wieder Käufe getätigt.RWE sei auf dem richtigen Weg. Erneuerbare Energien seien gefragt. Am Markt werde die starke Position des Konzerns hier noch immer unterschätzt. Weitere Kurssteigerungen scheinen deshalb möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: