Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (22.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Das schlechte Wetter in den USA habe bei RWE in der vergangenen Woche zu einer Gewinnwarnung geführt. Nach den Kursverlusten im Vorfeld sei es bei der Aktie daraufhin aber zu keinem weiteren Abverkauf gekommen. Vielmehr könnte sich der jüngste Rücksetzer als Kaufgelegenheit entpuppen.Die Gewinnwarnung wegen des Eiswetters in Texas sei für RWE natürlich negativ. Doch es handle sich um einen Einmaleffekt und gerade im Bereich Erneuerbare Energien seien witterungsbedingte Einflüsse nicht zu vermeiden. Zahlreiche Experten hätten in dem jüngsten Rücksetzer, der die Aktie bis 31,52 Euro gedrückt habe, deshalb auch eine Kaufchance gesehen.Angesichts der Entwicklung, die RWE derzeit nehme, erscheine das aktuelle Niveau tatsächlich äußerst attraktiv. Der Konzern sei durch den innogy-Deal europaweit zur Nummer 3 bei Erneuerbaren Energien und sogar zur Nummer 2 weltweit bei Offshore-Wind aufgestiegen. Betrachte man die Entwicklung von Green-Tech-Pure-Playern an der Börse, erscheine eine deutlich höhere Bewertung mehr als gerechtfertigt. Zumal RWE für das Abschalten der Kohlekraftwerke auch milliardenschwere Entschädigungen von der Bundesregierung bekomme.Anleger bleiben deshalb weiter an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link